No está siendo una temporada fácil para el colectivo arbitral. La prueba más evidente es la denuncia de "falta de libertad de expresión" emitida por Carlo Ancelotti y Xavi Hernández, los entrenadores de los dos principales equipos de LaLiga. Rafa Benítez, del Celta, uno de los técnicos que siente haber sufrido un mayor perjuicio, no acudió a la reunión que tuvieron ambos colectivos. Sin embargo, los colegiados sacan pecho de su ejercicio en el primer tramo de la temporada.

"Acierto e imparcialidad"

"El que me diga que esta temporada está habiendo un problema con las manos no está siguiendo la competición: en Segunda solo ha habido dos mal pitadas y en Primera una". "En el área se está funcionando bien, con algún error, pero muchos aciertos. Estamos muy satisfechos con la labor de nuestra plantilla por muchas circunstancias: por el nivel de acierto y por la imparcialidad, lo podemos probar con estadísticas".

Son ambas citas de Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que compareció junto a Carlos Clos Gómez, director del proyecto VAR y Alberto Undiano Mallenco, de la comisión técnica del CTA.

Medina Cantalejo dijo que los colegiados sufren "mobbing" por parte de los jugadores. "Se da en el área técnica, donde a veces es muy difícil trabajar. Como cuando se rodea al árbitro que va a consultar un problema o incidencia", aseguró el máximo responsable de los árbitros, quien después tuvo que aclarar el uso de un término que, según la RAE, consiste en el "hostigamiento al que, de forma sistemática, se ve sometida una persona en el ámbito laboral y que suele provocarle serios trastornos psicológicos". El exárbitro aclaró: "No existe ningún problema psicológico en nuestro equipo".

Los audios del VAR

A este respecto, Medina Cantalejo desarrolló su denuncia contra las presiones que reciben y lo hizo aludiendo -sin citarlos expresamente- a los vídeos que elabora Real Madrid Televisión en algunas ocasiones en las previas a los encuentros. "Hemos vivido momentos de críticas fuertes. Creo que no es positivo que, desde antes de que se celebre un encuentro, se empiece a presionar a los colegiados. Su labor ya es bastante complicada para meterles una presión innecesaria".

En el terreno propiamente normativo, Medina Cantalejo avanzó que el CTA se ha reunido con técnicos de LaLiga para que se puedan escuchar los audios del VAR. "Haremos trámites para que los espectadores puedan escuchar la conversación del colegiado con el VAR. Puede servir para entender las jugadas y situaciones del partido", aclaró al respecto de esta propuesta el máximo responsable del colectivo.

Caso Rubiales y caso Negreira

También hubo cuestiones relacionadas con dos de los procesos más importantes que ha vivido el fútbol español. Por un lado, el caso Rubiales, donde los árbitros fueron señalados por no haberse posicionado al respecto. "Mi función no es dar opiniones de los políticos. Lo que yo haya tenido que hablar con Luis Rubiales, por supuesto que lo he hablado. En la vida os he dado ningún titular, solo hablo de penaltis. Cuando el presidente dimitió, yo puse mi puesto a disposición de Pedro Rocha y yo sigo aquí. Ahí tienes mi respuesta", defendió.

"Desde que el caso Negreira saltó, nos sorprendió a todos y pusimos toda la información que teníamos a disposición judicial. Nosotros lo que queremos es que esto se resuelva cuanto antes y que lo pague al máximo grado que la justicia estipule. Ha hecho muchísimo daño al arbitraje y estamos deseando que termine, porque no solo daña al arbitraje, daña al fútbol español", expuso Medina Cantalejo sobre el caso de corrupción del estamento.

La sala 'secreta' y Ortiz Arias

Preguntado por el funcionamiento de la sala VOR, que el excolegiado Estrada Fernández denunció y tildó de "secreta", el máximo responsable de los árbitros dijo que enseñan "todo". "Tampoco conozco las instalaciones del Camp Nou ni del Bernabéu. Es que os lo enseñamos a todo. Igual alguno se piensa que hay túneles que conectan para ir a dar instrucciones a los árbitros, pero eso no es así. Por cierto, antes de que igual salga: hay otra sala de simulación arriba que igual dicen también que es secreta. Sirve para eso, para preparar los partidos, nada más".

Con relación a las declaraciones de David López, jugador de Girona que acusó al árbitro Ortiz Arias de insultarle (después se retractó), Medina Cantalejo dijo que "parecía que estaba ensayado". "Se decía que se calmase un poco y hasta un compañero le dio las gracias. Hicimos un comunicado diciendo que lo habíamos escuchado y que lo poníamos a disposición del club y del jugador. Es gravísimo que un jugador diga que le ha insultado un árbitro. Si eso hubiera sido así, Miguel Ángel Ortiz Arias no pertenecería a la plantilla del CTA".