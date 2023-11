Iñigo Martínez, jugador internacional del FC Barcelona, compareció en rueda de prensa previa al viaje de la selección a Chipre. El futbolista hizo un repaso de la situación del Barça y de la selección, además de dar su punto de visto en el alboroto generado alrededor de un mal gesto de Lewandowski con Lamine Yamal en el Barça - Alavés.

Preguntado por la reprimenda de Lewandoski a Lamine, Iñigo aclaró que "hay mil en cada partido, lo que pasa es que se enfoca en una y se hace un mundo. Robert ya dio las explicaciones y no lo vi en ese momento". El vasco recalcó que "el equipo está muy unido, la relación entre Lamine y Robert es espectacular. Fue algo puntual, quizá el siguiente en salir seré yo, pero siempre lo hacemos pensando en positivo y no para dejar en mal al compañero. Somos un gran equipo y nos mantenemos al margen de las polémicas, que nos aportan poco”.

A nivel personal, el zaguero dijo encontrarse "muy bien, físicamente he dejado los problemas que me impidieron competir y ahora tengo la oportunidad. Es un honor disputar estos partidos con la selección (Chipre y Georgia). Uno pelea para competir y uno sueña en jugar torneos como la Eurocopa".

El arbitraje también salió a escena y el jugador afirmó que “siempre ha habido polémicas y las habrá, con situaciones que nos parecen penalti o manos a unos y a otros, no". Su recomendación fue "dejar tranquilos a los árbitros, tienen mucha presión con tanto revuelo, aunque temas como las manos no están claras. Hay que confiar en ellos y dejar que hagan su trabajo de la mejor manera posible. Cuanta menos presión tengan, harán mejor su trabajo. Tengo plena confianza en el arbitraje español”.

Las críticas

Iñigo habló de las críticas y explicó que sabe convivir con ella también gracias al asesoramiento psicológico. "Sigo con ayuda externa. A día de hoy hace falta. No solo es mi caso, hay mil, diría que casi todos tienen. Cada vez hay más presión y competividad. En el Barcelona no vale el empate. La ayuda siempre viene bien, es algo normal. No solo para los futbolistas, sino para mucha gente”.

De las palabras de Xavi señalando que las críticas de la prensa afectan a los jugadores, Iñigo Martínez recordó que “las criticas siempre han existido" y admitió "el juego no está siendo brillante, estábamos acostumbrados a ganar 4-0 ó 5-0, y ahora que el equipo en juego no está bien, llegan las críticas. El equipo unido, está bien".

Iñigo valora positivamente "que haya autocrítica, a partir de ahí, hay que mejorar y estar tranquilos. Llegarán momentos mejores, y se mejorará el juego, Se verá otro Barcelona. A todos nos gusta golear, pero el rival juega y cada vez se complica más el ganar”.

Eurocopa 2024

El futbolista, ante otra pregunta sobre esta cuestión, añadió que “las críticas afectan al que quiera dar importancia, no es mi caso, nunca me han importado las críticas. Lo llevamos con naturalidad y queremos dar la vuelta a la situación para sacar las cosas adelante. Hay que valorar estos triunfos, cuando debes remontar o con resultados ajustados”.

Sobre España, el central mostró su ilusión por conquistar la Eurocopa del 2024: “Cada selección pelea hasta el final, tenemos un gran equipo y hacemos las cosas muy bien. El objetivo siempre es ganar, hacer un buen papel, pero nos medios a grandísimas selecciones".

Iñigo insistió en que "tocará sufrir, pero estamos capacitados para ganar. El objetivo es éste. Tenemos un gran grupo, con jugadores jóvenes y talento, ¿por qué no soñar con ganar la Eurocopa?”.