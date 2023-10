Cuando, el pasado jueves, en Mandalika (Indonesia), donde se celebraba el 15º gran premio de la temporada, le preguntaron a Marc Márquez, que acababa de anunciar, junto a Honda, que, el próximo año, ya no estarían juntos, si una de las alternativas que había planteado era la de pasarse todo el 2024 parado, sin correr, el campeonísimo de Cervera (Lleida) dijo que, en efecto, se lo llegó a plantear “pues, la verdad, si no te diviertes sobre la moto, si no te apetece ir a los circuitos, mejor dejarlo”. Pero, eso sí, dijo que se lo planteó pero que, en ningún momento, le dio vueltas al tema.

Lo cierto es que Márquez, que también ese día anunció su fichaje por el equipo Gresini Racing Team de Nadia Padovani, la viuda del desparecido campeón italiano Fausto Gresini, contó que el contrato que iba a firmar (“solo he firmado, de momento, un acuerdo, un compromiso”) sería por solo un año “pues lo que deseo, lo que quiero, el motivo de dejar Honda y probarme en otra estructura, con otra moto (Ducati), es porque quiero saber si realmente puedo volver a ser el del 2019, pelear por la victoria en cada gran premio, estar siempre cerca del podio. Necesito saberlo y por eso abandono a mi equipo, a mis amigos, y me pongo a prueba en solitario”. "Estoy convencido de que, en cuanto se suba a la Ducati, a Marc se le irán de la cabeza las dudas que tiene sobre si sigue siendo o no un piloto ganador" Àlex Márquez - Piloto del Gresini Racing Team de MotoGP Es evidente que la sensación del ‘paddock’ de MotoGP y así acabó reconociéndolo el propio Marc Márquez, es que MM93 quiere saber si es capaz de volver a ganar tras cuatro años horribles con algún que otro podio y poco más. Pero no solo eso, Márquez sabe que, al finalizar la próxima temporada, caducan todos (o casi todos) los contratos de los grandes pilotos y que, en ese instante, será el momento de saber si tiene o no posibilidades de escoger equipo y moto para el 2025, dependiendo, logicamente, de cómo funcione su apuesta del 2024. Pese a que su hermano Àlex, a quien todo el mundo otorga un papel importantísimo en la decisión que ha tomado Marc pues nadie mejor que él para asegurarle que con la Ducati volverá a ganar carreras, incluso si la que ponen en sus manos es la de este año, no quiso hablar demasiado, en Indonesia, sobre la decisión tomada por su hermano, sí tuvo una pequeña intervención a pregunta de una cadena británica de TV. Lo hizo en un directo de la cadena británica TNT Sports MotoGP, que posee los derechos televisivos para Gran Bretaña y, a una pregunta inicial de la popular periodista Suzi Perry sobre si existía la posibilidad de que Marc “una vez corriese con la Ducati, tal vez le apetecería renovar más años con esa marca”, Àlex respondió con estas palabras: “Marc ha dicho que quiere volver a disfrutar sobre la moto. Ha firmado por un año porque quiere saber si es capaz de disfrutar, de nuevo, con una Ducati, lo que me parece muy inteligente. Me dijo que si no disfrutaba, se retiraría”. Àlex siguió contando: “Marc quiere saber si, tras su lesión, sigue siendo rápido. Yo no tengo ninguna duda aunque entiendo, porque también he pilotado la Honda, que le entren esas dudas. Yo estoy convencido, seguro, de que, ya desde el primer día, desde el test de Valencia, en cuanto se suba a nuestra moto empezará a disfrutar de la Ducati y, por tanto, estoy seguro que las dudas que tiene ahora, se le irán rapidamente de la cabeza”.