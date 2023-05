El Barça ha exhibido solidez para imponerse en la pista del Cazoo Baskonia por 84-91 en un sensacional encuentro de Alex Abrines con 18 puntos y 6/8 en triples para asegurarse la primera posición de la fase regular de la Liga Endesa a tan solo cinco días de las semifinales de la Euroliga frente al real Madrid en la Final Four de Kaunas.

Tras la abultada victoria matutina del Real Madrid en la pista del Gran Canaria (67-95), el ganador saldría como líder del Buesa Arena con el añadido de que en caso de éxito azulgrana esta batalla por la ventaja de pista en todas las eliminatorias por el título ya estaría cerrada. De todas formas, la empresa se antojaba harto complicada en una pista en la que los locales solo habían perdido una vez, en la tercera jornada frente al Lenovo Tenerife.

El primer cuarto fue extremadamente igualado, con superioridad física visitante y mayor acierto local. Sin los lesionados Higgins, Vesely ni Kalinic, la gran estrella azulgrana Nikola Mirotic se coinvirtió en el referente del Barça en el primer cuarto con nueve puntos. Eso sí, no colaboró con rebotes al dominio claro barcelonista en este apartado (siete a tres en los primeros 10 minutos).

Siete puntos del hispanomontenegrino fueron la respuesta a los dos triples de Marinkovic para dar a los de Saras su primera renta notable (12-16, min. 5:50). La mala noticia era que Darius Thompson, uno de los deseados por el Madrid, también tenía el día y lideró la reacción local con un triple y un matazo, aunque ahí el buen ingreso en el partido de Jokubaitis y de Tobey permitió al vigente subcampeón liguero irse arriba en el primer cuarto (21-24).

Y eso que los porcentajes de acierto de un cuadro local que juega más cómodo cuando más se corre fueron espectaculares. El Cazoo Baskonia solo falló seis lanzamientos en todo ese primer cuarto que cerró con 4/6 en tiros de dos, 4/7 en triplesy 1/2 en tiros libres. El ritmo era más del gusto de los baskonistas.

El segundo cuarto ofreció esas dos caras tan inexplicablemente opuestas a las que tanto tiene acostumbrada el Barça a su afición, aunque poco a poco va saliendo antes de esos malos momentos. Los de Saras atacaban con criterio y defendían duro para marcharse por siete puntos tras dos triples seguidos de un Kyle Kuric cuyo acierto puede ser clave en la Final Four (27-34, min. 13:12).

A partir de ahí, el equipo catalán se vio superado a nivel de intensidad por los locales y desapareció durante los siguientes cuatro minutos, en los que no anotó ni un solo punto y encajó un doloroso 11-0 que volteó el marcador como si de un calcetín se tratase (38-34, min. 17:00). Tanto, que Jasikevicius no perdonó a nadie y sustituyó a sus cinco jugadores de pista con mención especial para un Oscar da Silva muy errático.

Al menos, el Barça consiguió ir recuperando sus constantes vitales con dos triples de Àlex Abrines y con dos tiros libres de Mirotic para equilibrar el electrónico al descanso (45-45). Sin un Vesely que sigue centrado en volver a tiempo para la Final Four, las faltas eran un serio problema ya que Tobey llevaba cuatro y estaban con dos tanto Sanli como Nnaji.

En ese Ying y Yang continuo, los azulgranas maravillaron en un tercer cuarto casi perfecto en ataque con 7/9 en tiros de dos, 4/7 en triples y 2/4 tiros libres (los lanzó seguidos Lapro por una falta cuando tiraba de tres y una técnica a Peñarroya). Y eso que el Baskonia mantuvo el pulso con Marinkovic 'on fire' hasta el 59-60 (min. 24:50).

Ahí volvió a emerger un Abrines en estado de gracia con otros dos triples y cinco de seis intentos ya. No conseguía el cuadro local interpretar esos bloqueos indirectos de los que sacaba petróleo el balear y del resto se encargó un genial Laprovittola con la ayuda de un Da Silva ávido por reivindicarse (64-73 al final del tercer cuarto).

Sufrió mucho el Barça ante la intensidad local y el buen trabajo de Kotsar en la pintura aprovechando los problemas de faltas de su rival, pero mantuvo su ventaja primero con un triple clave de Sanli (cometió la cuarta acto seguido) y un dos más uno espectacular de Laprovittola que situó el 74-82 a 5:07 del final del partido.

El Barça tuvo varias opciones para cerrar el partido, entre ellas un triple frontal de Abrines que esta vez no tocó aro. Además, no defendía bien las penetraciones y todo ello derivó en un inquietante 84-88 y balón vitoriano a 44.1 segundos del final. Y tuvo opciones el Baskonia con un triple de Hommes que no entró. Y los dos tiros libres que falló Howard fueron la puntilla. Al final, 84-91 y gran victoria que vale por la primera plaza.