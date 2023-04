Campeonas de la Copa de la Reina. Así, tal como suena. El Casademont Zaragoza ha hecho historia al superar al Perfumerías Avenida en el primer gran título de la historia del club en sus 20 años de vida (54-51). Ha sido una Copa perfecta, una fiesta absoluta en Zaragoza, que ha batido récord de asistencia al torneo con 10.800 espectadores, y ellas han sido las reinas absolutas. Han hecho un torneo perfecto, histórico, superando primero al Araski con contundencia, luego al Valencia remontando 14 puntos y, por último, tumbando al Perfumerías Avenida en otro final de partido apoteósico.

El Banco Zaragozano ya tiene sucesor. 23 años después de la gesta de Karina Rodríguez, Pilar Valero y compañía, en el año en que se ha homenajeado a la tristemente fallecida jugadora aragonesa, el Casademont Zaragoza ha tomado el testigo para inscribir su nombre en la historia e inaugurar las vitrinas del club.

Es el tercer gran título del deporte femenino aragonés después del del Banco Zaragozano y de la Liga conquistada hace apenas unas semanas por el CHJaca. El deporte femenino está tomando relevo en los éxitos deportivos de la comunidad, abanderando a Aragón y sacando a relucir todo el orgullo que a veces le falta a esta tierra. Ellas están tomando la iniciativa, ellas son las que enganchan, las que juegan, las que ganan. Este Casademont Zaragoza tiene enamorada a toda una ciudad, que ayer cayó rendida a sus pies, porque ellas siempre compiten, nunca defraudan.

𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗥𝗘𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔 pic.twitter.com/pfsWlhoWpq — Casademont Zaragoza (@CasademontZGZ) 2 de abril de 2023

Este título es la confirmación de una apuesta decidida, la del Casademont Zaragoza por el baloncesto femenino, pero no es una culminación, no es el final del camino. Esto es solo el principio porque este club ha demostrado ambición renovando a la columna vertebral de este equipo y, sobre todo, a su gran estrella, Leo Fiebich. Toda una declaración de intenciones para el futuro que ahora se confirma con otro premio. Porque el campeón de la Copa tiene plaza en la próxima Euroliga.

El Casademont logró el éxito en otro partido vibrante, de no rendirse, de creer y pelear hasta el final, en el que volvió a superar momentos de dificultad. Enganchada a Gatling de principio a fin, sin Vega Gimeno buena parte del partido por eliminación, con una Helena Oma estelar que acabó siendo la MVP de la final. Y con una afición que fue la sexta jugadora. Es tan imposible no identificarse con este equipo, no quererlas, que hasta Mara, Nguirane y Justiz se subieron con los Inchas Lleons para animar bombo en mano.

Máxima igualdad

La igualdad fue la tónica dominante de la primera parte desde el principio. Esa y la cantidad de faltas en ataque que decidieron señalar los árbitros, poniendo el listón demasiado alto en una final y contribuyendo un poquito a que hubiera pocos puntos. Porque los porcentajes fueron bajos, porque ambos equipos se encontraron más cómodos defendiendo que atacando. No hubo grandes ventajas, la máxima fue de tres puntos, y sí muchas alternancias el marcador y empates. Los primeros diez minutos terminaron 12-14.

La batalla interior la ganó Gatling. Sumó diez puntos y siete rebotes solo en la primera parte mientras Reisingerova acabó con tres personales. Yeso que a la norteamericana le señalaron dos faltas en ataque cuando había conseguido anotar que... La cuestión es que ahí tuvo su filón ofensivo el Casademont Zaragoza, con una Gatling muy segura mientras Leo no encontraba el aro por fuera y Vega tenía que contenerse por las faltas. En defensa las aragonesas funcionaron mejor y, además, estuvieron muy seguras en el rebote defensivo, impidiendo que el Perfumerías se encontrara cómodo en ataque, con un ritmo anotador bajo que favorecía sus intereses.

Al descanso se llegó con un empate a 24 que demostraba el poco acierto y dejaba todo abierto para la segunda parte. Porque desde luego el Casademont Zaragoza salió a competir y, en esos primeros 20 minutos, no se notó que enfrente estaban las reinas de Copas, las campeonas de ocho de los últimos once títulos. Es verdad que este es un Perfumerías Avenida algo más terrenal, pero el mérito del conjunto de Cantero fue ponerse a su altura desde el primer minuto, competirle de igual a igual.

Expulsión de Vega

El tercer cuarto trajo el primer momento de dificultad para el Casademont con la primera ventaja importante del Avenida (25-34) y la expulsión de Vega Gimeno por una antideportiva y una técnica. Demasiado castigo dejar a alguien sin final de esa manera. La capitana se marchó llorando y ovacionada por la grada. Pero nada amedranta a este Casademont, que se enganchó de nuevo al partido con tres triples seguidos y llegó al final con opciones (37-42).

El último cuarto fue la locura. La quinta de Vilaró y una técnica al entrenador visitante después de toda la tarde protestando y el acierto del Casademont le dieron la vuelta al partido (44-42, min. 32). Las aragonesas ya habían puesto el modo campeonas y aceleraron para tomar siete puntos de ventaja (49-42) a falta de cinco minutos para el final. Ese tiempo fue una exhibición aragonesa de cómo jugar, de cómo mantener una ventaja, de cómo no ponerse nerviosas ni cuando el Avenida se acercó a dos (52-50) a falta de 19 segundos. Nada iba a frenar a las campeonas, a un equipo que no tiene límites, que ha inscrito su nombre con letras de oro, que ya es historia. Que es campeón de la Copa de la Reina.