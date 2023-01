Una final ya adquiere tintes distintos al resto de partidos, pero si, además, estamos hablando de un clásico, son palabras mayores. Barça y Real Madrid se enfrentan este domingo en la Supercopa de España 2023 en el King Fahd Stadium de Riad (Arabia Saudí) a partir de las 20:00h (hora española).

Ambos equipos acceden al partido por el título después de superar sendas tandas de penaltis en las semifinales. Para Xavi, será su primera final como técnico blaugrana y tendrá la posibilidad de alzar su primer título desde que asumió las riendas del primer equipo del Barça hace poco más de un año.

Todo lo contrario a Carlo Ancelotti, que inició su trayectoria en los banquillos allá por 1995. Ha llovido. Su dilatada carrera como entrenador le ha llevado a disputar 23 finales, de las cuales, ha vencido en 18 de ellas. Destacando cinco Champions League, de las cuales, cuatro 'orejonas' fueron alzadas por el italiano.

Invicto desde hace una década

De hecho, 'Carletto' no pierde una final desde 2014, cuando cayó frente al Atlético de Madrid por 2-1 en el resultado global. Si nos fijamos en las finales a partido único, su última derrota data de 2010, como técnico del Chelsea en la Community Shield ante el Manchester United (1-3).

Preguntado por esta cuestión, Xavi ha tirado de ironía “Me das muchas esperanzas, ¿eh?", respondió entre risas. "Las estadísiticas están para cambiarlas. Recuerdo que yo también he tenido mucha suerte en las finales. Así que, adelante. Siempre pienso en positivo y me lo tomo como una oportunidad. Estoy contento y satisfecho de llegar a una final, que nos ha costado mucho. Ya nos costó quedar segundos el año pasado, tenemos que saber de donde venimos. Es un extra de motivación brutal. Si encima me dices que no pierde una final a partido único desde 2010, me motiva todavía más”, respondió el egarense.

Por lo que respecta al propio Xavi, mantiene un pleno de victorias en las finales que ha disputado como entrenador hasta el momento, todas ellas como técnico del Al-Sadd: dos Copas Príncipe, dos Qatar Cup, una Copa de las Estrellas y una Copa de la Liga. Durante su etapa como jugador alzó el título en 24 ocasiones de las 36 en las que había un trofeo en juego. Nada desdeñable.