La Real Sociedad ha sumado su octava victoria consecutiva (1-0), la mejor racha de su historia, tras derrotar en el Reale Arena a un combativo Mallorca gracias a un gol inicial de Merino.

Los tres puntos permiten al conjunto local escalar hasta la tercera posición tras el tropiezo de sus rivales directos, mientras que los bermellones, pese a sus méritos, se acercan a la zona peligrosa de la clasificación después de sumar un punto de los últimos doce.

El encuentro comenzó con retraso debido a la indisposición de un aficionado local que tuvo que ser atendido en la misma grada por los servicios médicos, que lograron estabilizarlo antes de trasladarlo de urgencia al hospital, donde fallecería poco después. A él quiso dedicar la victoria el equipo realista.

Cuando enfrente hay un rival que te espera con defensa de cinco y bien parapetado cerca de su área se destaca la importancia de marcar pronto, algo fácil de decir, pero complicado de llevar a la práctica. Sin embargo la Real es un equipo que esta temporada está bien relacionado con el gol –ha marcado en todos sus partidos oficiales- y en el primer saque de esquina Brais puso un caramelo al corazón del área, donde apareció Merino, libre de marca, para cabecear al fondo de la red.

Hecho lo que se antojaba más complicado, podía esperarse un desarrollo de partido más plácido para las huestes de Imanol Alguacil, pero lo que se encontró fue un Mallorca que reaccionó con rapidez hasta el punto de acariciar el empate en un remate de Ángel al larguero tras un excelente servicio de Dani Rodríguez.

Los locales no pudieron monopolizar el balón como acostumbran en el Reale Arena, pero eso no les privó de generar peligro. Una triangulación al primer toque entre Merino, Silva y Kubo terminó con el japonés plantándose solo ante Rajkovic, al que no acertó a batir. Solo tres minutos después un disparo de Sorloth desde la frontal no pudo atajarlo Rajkovic, quedando el balón a pies de Brais, cuyo remate lo desvió el pie del guardameta desde el suelo.

Y superada la media hora de juego, Kubo montó un contragolpe tras un córner favorable al Mallorca que finalizó con el japonés asistiendo a Brais para que el gallego rematara colocado junto al poste. Esa falta de acierto privó a la Real de irse con un marcador mucho más favorable al descanso.

En la reanudación el Mallorca siguió mostrando ambición, aunque sin transformarla en ocasiones claras, que siguieron siendo para los locales. En el minuto 52 Brais ejecutó en corto un corner para Silva, que habilitó al gallego para que disparara por sorpresa, poniendo en apuros a un Rajkovic que salvó la papeleta.

El giro de guion pudo producirse cinco minutos después. Sorloth dejó un balón a Guevara al borde del área y el primero sacó un disparo raso que escupió el poste, dando origen a una contra que culminó Amath logrando el 1-1 tras desviar ligeramente Guevara su disparo. Sin embargo Ortiz Arias, que había dado validez al tanto pese a las protestas de los realistas que pedían una falta sobre Aritz, fue requerido desde el VAR para que revisara la acción, tras lo cual anuló el gol para tranquilidad de los guipuzcoanos.

Kubo, tras sendas asistencias de un generoso Sorloth, mostró su divorcio con el gol porque en la primera remató alto y en la segunda estampó el balón en el cuerpo de Rajkovic, que mantuvo con vida a su equipo. El Mallorca siguió rondando el área local sin suerte y Aguirre movió el banquillo para cambiar de sistema y pasar a defensa de cuatro. Paralelamente, la Real decidió recular unos metros y agruparse atrás para defender esa mínima renta que logró preservar pese a los intentos finales de Amath y Ruiz de Galarreta que desvió Remiro.