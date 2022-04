El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo este miércoles, después de caer derrotado ante el Liverpool por 2-0 en Anfield, que dada la superioridad de su rival el resultado pudo ser peor si bien confió en que en casa ofrecerán otras cosas en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones la próxima semana. "Son equipos tan potentes que es muy difícil. Además, en semifinales el factor sorpresa que pudimos tener en octavos y cuartos ya se diluye. Esta vez jugamos por primera vez fuera el primer partido", dijo en declaraciones a Movistar+.

"No nos han dejado llevar el control del partido, no nos han dejado correr. Hoy era cuestión de resistir defensivamente para tener opciones y de alguna manera lo hemos hecho porque allí va sr diferente y allí sacaremos más cosas", añadió el entrenador vasco. "A pesar del partido de hoy sabemos que podemos competir al Liverpool, pero hoy no lo hemos hecho. En La Cerámica tenemos que tratar de que el partido sea totalmente diferente allí porque hoy teníamos un plan pero la idea no ha salido", concluyó.

Por su parte, Gerónimo Rulli, portero del 'submarino amarillo', apeló a la remontada y dijo que van a la vuelta con "toda la confianza del mundo" y que no tiene dudas "de que el equipo va a plantar cara". "Fueron superiores, pero si algo bueno tiene este equipo es que cree y que cree en que el partido de vuelta va a ser diferente", dijo Rulli en zona mixta. "Confianza toda la del mundo, si no les daríamos el pase a la final ahora mismo. Creemos en nuestro trabajo. El martes será un partido completamente diferente al de hoy. No tengo dudas de que este equipo va a plantar cara", añadió. "Estamos hablando del Liverpool, con su estadio, con 50.000 personas a su favor. Es uno de los mejores del mundo, si no el mejor. Si pensábamos que no íbamos a sufrir, estábamos completamente equivocados", puntualizó Rulli.

Klopp: "La mitad del trabajo está hecho"

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, alabó el juego de su equipo, puso un punto de cordura pese al resultado y dijo que solo la mitad del trabajo está hecho. "Había que jugar la segunda parte como la primera parte, sin perder la concentración, con intensidad. Con el esfuerzo para perder una pelota y recuperarla inmediatamente y lo hicimos. Hemos jugado un partido verdaderamente bueno", explicó el técnico germano en rueda de prensa. "Es 2-0 y la mitad del trabajo está hecho. El ambiente que van a proponer allí va a ser muy complicado. Van a luchar con todo lo que tienen. No puedo respetarles más. La forma en la que han planteado hoy el partido ha sido muy buena. Nos han dado una lección", añadió.

Al técnico alemán le recordaron las semifinales de 2018, cuando vencieron con comodidad a la Roma, pero negó que se pudieran confiar. "No fuimos a Roma pensando que ya lo teníamos hecho y que habíamos pasado. Ese equipo venía de eliminar al Barcelona. No hemos pensado ni un segundo en aquel partido", dijo Klopp. Sobre la clave del partido contra el Villarreal, Klopp apuntó que necesitaban marcar goles, porque contra equipos tan presionados, "si consiguen salir pueden ser una verdadera amenaza". "Casi todo el tiempo defendimos muy bien", añadió.