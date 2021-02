Andrea Romero: «Mi objetivo es acudir al próximo Europeo»

La atleta formenterense Andrea Romero continúa en este inicio del año 2021 avanzando con paso firme y decidido en su progresión deportiva y dispuesta a pelear por las cotas más altas en el plano competitivo, en una nueva temporada en la que va a ir a por todas.

La campeona de España en la categoría sub-20 de 1.500 metros, adscrita desde hace un año al Club Juventud Atlético Elche, sigue demostrando día a día que va camino de alcanzar esta temporada nuevos y grandes retos, dado que, según afirma la propia atleta isleña, aún cuenta con «un amplio margen de mejora».

Su tremendo potencial a la hora de competir ha quedado ya sobradamente demostrado, tal y como lo avalan sus éxitos a nivel nacional y su reciente nuevo récord absoluto de Balears de 1.500 metros de pista cubierta, un registro que ha establecido esta misma semana al ganar su serie de 1.500 metros con un crono de 4:29.09 minutos, en el transcurso del Miting Internacional de Catalunya, celebrado en el Palau de Sant Jordi de Barcelona durante el pasado lunes.

Contenta a medias, no satisfecha

Con este nuevo récord para su palmarés personal, Andrea Romero rebaja en varios minutos su anterior plusmarca autonómica de 4:33.61, que logró establecer en marzo de 2018 en Ourense. No obstante, la atleta formenterense, a pesar de este nuevo logro deportivo, explica a Diario de Ibiza que está «contenta» por el triunfo, pero «no satisfecha del todo» con esa carrera ni con dicha marca.

«Puede parecer que sí, que debo estar contenta porque he ganado y por el récord, pero lo cierto es que no estoy muy satisfecha del todo, la verdad. No estoy contenta porque en un principio iba a haber una sola carrera y cuando estábamos entrenando nos dijeron que nos iban a separar en dos distintas. Y a mí me tocó en la serie más lenta, algo que me dejó descolocada porque no tuve que apretar en ningún momento y fui muy cómoda, pero yo lo que necesito es exigirme mucho más para bajar de tiempo y buscar mejores marcas. Y esta última no la considero una buena marca, aunque haya mejorado. Por eso no estoy muy contenta», detalla la atleta pitiusa al respecto, quien también destaca: «Estoy rodando en base al 3.000 e hice el 1.500 en Barcelona sólo para coger un poco de chispa de cara a este próximo fin de semana, en el que correré en Valencia en el campeonato de España, aunque aún no he decidido qué prueba es la que voy a hacer».

Sensaciones contrastadas

Así las cosas, pese a su inminente participación en el Nacional, Andrea Romero declara que tiene «sensaciones contrastadas» a la hora de decidir la prueba en la que competirá en Valencia.

«Yo tenía claro que iba a ser en el 3.000, pero el lunes, a pesar de que no salió todo en Barcelona como yo esperaba, me encontré muy bien en el 1.500 y eso quiere decir que tengo aún un gran margen de mejora», apunta la formenterense, antes de añadir: «Ahora mi entrenador y yo vamos a ver estos días por dónde tiro más, según lo que me pida el cuerpo, aunque aún no lo sé porque creo que tengo tanto margen de mejora en una distancia como en la otra. Y estoy ahí dudando y no sé que es lo que voy a decidir».

Andrea Romero, que reconoce que físicamente este año se encuentra «a tope» y que está «súper contenta y muy a gusto» en su nuevo club, donde la «tratan muy bien», avanza que su gran objetivo esta temporada, además del campeonato de España, es acudir en verano a Bergen (Noruega) al campeonato de Europa al aire libre, para el que espera obtener una mínima que le permita competir allí.

Al Europeo, «a por todas»

«Yo lo que quiero es seguir entrenándome como hasta ahora, sin lesiones, sin dolores y pudiendo disfrutar de esto, que ya me tocaba. Y, sobre todo, estoy intentando prepararme para el objetivo del Europeo de Noruega porque me haría mucha ilusión poder participar en el 1.500 o en el 5.000, pero debo buscar mínimas para estar allí. En un principio creo que la mínima que pone la asociación europea es de 4:25 minutos, por lo que estaría a 4 segundos, aunque la española la baja un poco más», subraya la atleta pitiusa, que, aun así, se ve con opciones: «Yo creo que es posible y mi entrenador dice que si sigo entrenando así lo vamos a conseguir. Y yo confío en él, tanto como él en mí. Así que estoy bastante ilusionada porque de aquí a junio todavía podemos pulir muchas cosas y trabajar otras más específicas que aún me faltan para ir a por todas en ese Europeo».