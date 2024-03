Jordi Grimau: «Pido a la afición que nos dé un último empujón y llene Sa Pedrera»

Jordi Grimau, (Barcelona, 17 de junio de 1983) capitán, y director deportivo del Básquet Sant Antoni, se muestra contento con el momento del equipo . El escolta catalán, que en junio cumple 41 años, está contribuyendo con sus grandes números a la espectacular marcha del conjunto ibicenco,que es líder del Grupo Este de la LEB Plata, empatado a victorias con el Cartagena, segundo clasificado. La importancia de quedar primero es capital, ya que augura un camino más corto hacia el ascenso.

¿Cómo ve al equipo después de recuperar el liderato a solo 5 jornadas de terminar la fase regular?

El equipo está bien. Hemos estado más jornadas fuera del primer puesto que liderando la clasificación, y no va a cambiar nuestra mentalidad. Somos conscientes de que en este duelo con Cartagena habrá más alternancias, y la idea es que no nos afecte demasiado. Lo importante es llegar con opciones a la última jornada, y ver si somos capaces de dar el paso definitivo.

¿Da moral recuperar la primera plaza en la forma en la que se ha derrotado a otro de los equipos más fuertes de la categoría, como es el Benicarló?

Era un partido muy complicado en casa. En la ida no fuimos capaces de competir lo suficientemente bien como para ganar, y es uno de los equipos más fuertes de la categoría. Jugamos de forma muy sólida, participaron todos los jugadores, fue un partido muy importante que nos posiciona muy bien de cara a lo que queda de temporada.

¿Considera importante acabar la fase regular como 1º de grupo?

Claro, a nivel logístico te da una doble oportunidad. La primera por la vía directa jugando contra el primero del otro grupo, y, en caso de perder, te da una posibilidad de reenganche al playoff en cuartos de final. Por lo que, lógicamente, es un beneficio grande, y estamos enfocados en ello, en llegar a la última jornada pudiendo depender de nosotros mismos para amarrar esa primera plaza.

¿Qué tal se encuentra personalmente?¿Cómo está llevando compaginar la labor de capitán con la de director deportivo?

Me encuentro bien, disfrutando de la situación que tengo aquí por la dualidad de los cargos. Esto, sumado a que estoy en mi último año, hace que sea una situación muy especial, un sentimiento que crece a medida que llega el momento donde todo se decide, y los nervios van creciendo. Son niveles de estrés muy elevados.

A pesar de anunciar el pasado 5 de enero su retirada a final de temporada, ¿lo consideraría si el equipo consiguiese el ascenso? De no ser así, ¿le gustaría seguir vinculado al Básquet Sant Antoni como director deportivo?

He intentado no hablar de mi, ni de mi situación durante el año. Dije que esta iba a ser mi última temporada, y lo he mantenido. Es mi decisión, tomada tal como me siento y como lo valoramos en casa. Te diría que a un porcentaje altísimo esta va a ser mi última temporada, es para lo que me estoy preparando, y me gustaría poder parar cuando yo considero que he querido, sintiéndome útil y ayudando al equipo. Vamos a ver como acaban estas semanas que nos quedan, y ahí tendremos una respuesta definitiva. Después de tantos años jugando he encontrado mi sitio. Sant Antoni me ha dado una segunda oportunidad, es dónde más he disfrutado del baloncesto, me siento en casa, querido, en un proyecto con el que estoy muy involucrado, y cada sábado de los últimos meses es uno de los días más felices de mi carrera. Tengo otro año más de contrato como director deportivo, y eso seguro va a ocurrir así. Mi relación con el club y el proyecto va más allá de lo deportivo, y Jordi Grimau continúa, aunque no sea en la cancha, construyendo el proyecto en la división en la que nos toque competir.

Ya que lleva varios años en el Club, ¿cómo lo ves de aquí a 5 años? ¿Qué considera que es lo más importante para que el equipo pueda seguir con esta progresión?

Somos conscientes de que el crecimiento del club ha sido espectacular en 4 años, hemos pasado de ir 20-30 personas a los primeros partidos, a haber 1000 o 1200 todas las semanas en Sa Pedrera, un apoyo de las empresas enorme, tener que empujar a las instituciones a dejar las instalaciones listas por si se da este ascenso. Creo que el crecimiento ha sido grande, pero ha sido sostenible, reforzando todas las estructuras necesarias para acometer todo esto, y creo que estamos preparados, por si se da el caso, poder afrontar ese ascenso, y también estamos preparados, por si no se da, seguir luchando por conseguirlo. Pero creo que lo clave para el proyecto es dar un paso más, continuar con este trabajo, y si se da, conseguir un empujón de toda la gente que nos ayuda, de las casi 100 empresas que nos apoyan, y que las instituciones se vuelquen más con el club, viendo lo que somos capaces de mover a nivel sociocultural, y que nos acompañen a lo que sería algo histórico, como si se da el caso, sería competir en LEB Oro

Si el equipo consigue el deseado ascenso, ¿seguiríais jugando en Sant Antoni, o el equipo se mudaría al pabellón insular?.

Nuestro proyecto está soñado y pensado para vivir en Sant Antoni. Queremos representar a nuestra isla, pero todo empezó aquí. Nuestra lucha y nuestro trabajo de hace años es tener todo al día para que, si se da el caso de ascender, las instituciones sepan que es todo lo necesario, lo que requeriremos. Lo tenemos ya pactado, se nos ha prometido la remodelación de Sa Pedrera, esta temporada no ha sido posible, pero esperemos que en verano se consumen esas reformas que están encima de la mesa. Llevamos años esperando, aunque confiamos en el buen hacer de todos para conseguir esto, que sería beneficioso para el club, el municipio, y la isla.

¿Le gustaría mandar un mensaje a la afición de aquí a final de temporada?

Que nos sigan acompañando, que den un último empujón para llenar Sa Pedrera. Creo que sería muy bonito que podamos vivir esa posibilidad de acabar la liga regular luchando por quedar primeros. Llevamos muchas temporadas ganando mucho más de lo que se pierde y en el deporte profesional no suele ser así. Hay que valorar todo lo que hacemos e invitar a todo el mundo a que venga a apoyarnos.