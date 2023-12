La UD Ibiza quiere vestirse cuanto antes de líder para consolidar su gran inicio de temporada y cristalizar con la primera posición el rendimiento del plantel que dirige Guillermo Fernández Romo. Para ello, la escuadra celeste aspira a derrotar este mediodía al Antequera (Estadio de Can Misses, 12 horas) y aguardar el resultado que coseche el CD Castellón en el duelo estelar de la decimoséptima jornada que le enfrenta con el Real Murcia de Pablo Alfaro a partir de las seis de la tarde. El bloque isleño será líder si gana y no hace lo propio el Castellón, aunque también lo sería si, aun ganando ambos, los celestes logran cuatro goles más.

Tal y como reconoció Romo este viernes en la previa del encuentro, «está bien estar segundos, pero estaría mejor estar primeros». Una confesión que denota las ganas del vestuario celeste por demostrar que está en disposición de comandar con puños de hierro la clasificación en el grupo 2 de Primera RFEF.

También subrayó el técnico madrileño, y no le falta razón, que en las últimas jornadas la UD Ibiza le ha recortado cuatro puntos al Castellón haciendo valer su solidez y regularidad fuera y dentro de casa. Aunque no pudo agarrar el liderato en solitario tras empatar sin goles en Algeciras, el combinado ibicenco acumula seis jornadas sin perder, con cuatro victorias y otros tantos encuentros consecutivos dejando la portería a cero.

El objetivo hoy es prolongar ese buen momento y brindar un nuevo triunfo a la afición celeste que les permita, aunque sea por unas horas, disfrutar del liderato y despedir el año plenos de ilusión y confianza. Aunque para todo ello, primero deberá batir al equipo revelación de la primera vuelta. Cosa nada sencilla. El Antequera llega a Can Misses de vuelta a las posiciones de ‘play-off’ tras su flamante victoria en la Nueva Condomina frente al Real Murcia (1-2), un asalto nada desdeñable que pronostica otro intenso y parejo duelo este mediodía en el coliseo celeste.

Los de Javier Medina habían perdido con anterioridad tres partidos seguidos, dos en Liga ante Algeciras (0-1) y Córdoba (3-0), y otro más reciente en Copa del Rey frente al Huesca (0-2). No obstante, virtudes no le faltan al conjunto malagueño, que como datos de interés cuenta con uno de los máximos goleadores del campeonato, Luismi Redondo (8 goles), tiene en el expeñista Loren Burón a uno de sus estiletes ofensivos, y hace mes y medio firmó al veterano guardameta Carlos Kameni, ex de equipos como el Espanyol o el Málaga.

En lo estrictamente deportivo, la UD Ibiza afronta la cita con todos sus efectivos disponibles, mientras que el Antequera pierde a Lautaro por sanción.