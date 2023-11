El fútbol pituso en general y el Sant Rafel en particular ofrecieron este miércoles un cálido y emotivo homenaje al exfutbolista Toni Arabí, considerado por todos los ibicencos como el mejor futbolista de la historia de Ibiza y Formentera. En la que es su casa, el bueno de Toni Arabí pudo comprobar una vez más que es una persona muy querida y admirada en las Pitiusas y no pudo evitar emocionarse en varios momentos de un homenaje tan bonito y sencillo que no podrá olvidar jamás.

El equipo de veteranos del Espanyol, con su gran capitán Rafa Marañón a la cabeza, fue el invitado de honor para este tributo a una persona que el propio Marañón catalogó como «el futbolista más honesto que he conocido nunca». Fue uno de los muchos halagos que recibió Arabí, también excapitán del RCD Espanyol durante tres de las ocho temporadas en las que militó en el conjunto catalán, antes del partido que enfrentó a los veteranos del Espanyol con una selección de exfutbolistas locales entrenada por una de las almas de este homenaje: Juan Mesa ‘ Labios’, cuya labor ha sido determinante para que todo saliera como estaba previsto en este partido que requería de mucho trabajo. Los actos comenzaron en el campo municipal de Sant Rafel –a los que asistieron unas 200 personas–, con la inauguración de una sala de juntas que llevará el nombre de Toni Arabí, así como una gran placa con la fotografía y datos del exjugador, catalogado en la misma como «leyenda del fútbol ibicenco». Aquí hubo discursos del presidente del Sant Rafel, Paco Bonet; del alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra; del presidente del Consell, Vicent Marí, y del excapitán del Espanyol, Rafa Marañón. Arabí recibió en este acto oficial una catarata de elogios, a los que no pudo contestar porque la emoción se lo impidió. La presentación de este emocionante evento corrió a cargo de Agustín Prades, que como siempre estuvo brillante. Tras este acto que tuvo lugar en la grada del campo de fútbol municipal, autoridades, invitados y los integrantes de los dos equipos saltaron al terreno de juego, en el que tuvo lugar la entrega de placas conmemorativas. A destacar en este apartado que también fue homenajeado el exministro Abel Matutes, que en su juventud también militó en el RCD Espanyol. A continuación, Toni Arabí y Abel Matutes hicieron el saque de honor de un partido en el que se impusieron los veteranos del Espanyol por el resultado de 1-8. La expedición del Espanyol estaba compuesta por Marañón, Longui, Bertomeu, Iñaki, Blanch, Juanma, Ostariz, Samper, Rosi, Lopo, Carlos García, Francolí, Manel, Criado, Alfonso, Márquez, Morales, Jornet, Txiki, Zamora, Albert Martínez y Pocar. Con la selección pitiusa jugaron Corral, Ángel, Villodre, Toni Gorupa, Casañ, Bartolo, Julián Marcos, Puet, Adrián Ramos, Pires, Gero, Dani Gómez, Bello, Manel, Daroca, Santa, Raúl Gómez, Javi, Austin, Fofo, Cucu, Pep Pera, Aguilera y Rubén Nicolás. Dirigió el encuentro el colegiado Jaume Bardají, ayudado por Torres y Pacheco.