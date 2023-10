Platja d'en Bossa y ses Figueretes acogen este fin de semana en sus aguas el Trofeo One Ibiza Suites, reservado a embarcaciones de las clases Optimist e Ilca 4, bajo la organización del Club Náutico Ibiza.

"Las pruebas congregarán a unos 60 regatistas adscritos a los clubes de Sant Antoni, Santa Eulària e Ibiza, que competirán mañana sábado a las 12 horas y el domingo a partir de las 18.30 horas", detalla el Club Náutico Ibiza en una nota de prensa al respecto. Hay programadas 6 pruebas para la clase Optimist, debiendo celebrarse un mínimo de dos para que el trofeo sea válido. La competición será puntuable para el ranking insular de la clase Optimist.

"La clase Optimist, con 45 inscritos, será la más reñida. Se competirá por los trofeos de las categorías Optimist Iniciación, Optimist sub 11, Optimist sub 13 y Optimist sub 15, mientras que los 14 competidores de la clase juvenil Ilca 4 se disputarán las categorías sub -18 y sub -16", añade el escrito.

El domingo, al terminar las regatas finales, se celebrará una comida para los participantes que culminará con la entrega de premios a los ganadores del Trofeo One.