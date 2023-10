El Ibiza Trail Maratón ha presentado este miércoles su 15ª edición, que se celebrará el próximo 28 de octubre, con la colaboración de Ibiza Rocks Group. La edición de 2023 de la prueba reina del atletismo de montaña en las Pitiusas llega este año con un formato renovado, compromiso medioambiental y estrenando tres nuevas distancias, entre otras novedades significativas novedades, después de ser renombrada como Ibiza Trail Maratón Festival (ITMF).

De este modo, Ibiza Rocks despedirá la temporada apoyando el deporte insular como patrocinador principal del Ibiza Trail Maratón, un evento destacado en el calendario deportivo local y una de las pruebas más internacionales que se celebran anualmente en el municipio de Sant Antoni.

En su 15ª edición, la prueba ibicenca se presenta como un reto renovado al aumentar las distancias, la dificultad y la amplitud de los recorridos, además de incorporar un programa complementario de actividades para convertir esta cita de 2023 "en una prueba única", según explicó en rueda de prensa César Sánchez, miembro del Club Deportivo Es Puig, que pasa a ser el organizador del ITMF a partir de este año.

Principales novedades

La prueba estrenará tres nuevas distancias XL (Starter 10KM, Media 25KM y Maratón 46KM), que permitirán a los atletas disfrutar al máximo de la prueba y de la gran diversidad de paisajes de la coste oeste de Ibiza. La organización prevé una participación cercana al medio millar de atletas de hasta 12 nacionalidades.

“A fecha de hoy las inscripciones ya superan las del año pasado. A lo largo de estos 15 años el crecimiento la afición ha crecido exponencialmente”, informó César Sánchez.

Paralelamente, se celebrará un circuito de plogging, un formato de carrera no competitiva que discurrirá desde Sant Antonio al Hostal La Torre y retorno a la línea de meta por Sa Talaia y por cuyo recorrido voluntarios limpiarán de residuos la zona. La iniciativa será organizada por la asociación One Planet One Life, reflejando el compromiso del ITMF con el medio ambiente.

“Las zonas elegidas para la limpieza han sido recomendadas por el Ayuntamiento ya que se trata de un recorrido con mucho tránsito turístico y, por ende, con una mayor acumulación de residuos”, puntualizó Diego de la Viña, cofundador de One Planet One Life, quien especificó que la acción tendrá una duración aproximada de tres horas y ha invitado a la participación inscribiéndose a través de la página web de la asociación (www.oneplanetonelife.org).

La concejal de Medio Ambiente de Sant Antoni, Pepita Torres Costa, por su parte, destacó “la relevancia del apartado dedicado al cuidado de nuestro entorno, un ejemplo para nuestros ciudadanos”, y ha invitado al pueblo a disfrutar del conjunto del programa.

Festival

Tras la prueba, el Paseo de Ses Fonts de Sant Antoni acogerá la parte lúdica de este esperado evento deportivo que persigue ser una celebración comunitaria al término de la temporada alta al tiempo que colaborar con causas sociales. Habrá ambientación musical a partir de las 18 horas y el grupo Nacha Pop pondrá el broche de oro al ITMF 2023 con un concierto tras la entrega de trofeos. Ibiza Rocks proveerá de barras para recaudar fondos que se destinarán a One Planet One Life para iniciativas de preservación medioambiental.

Además, durante todo el din de semana se celebrará un maratón gastronómico, en el que participarán 21 restaurantes del municipio. “El objetivo es que los atletas desplazados a la isla para participar en el ITMF puedan disfrutar de la gastronomía local y colaborar con el comercio local”, añadió la organización, quien ha agradecido la colaboración de Ibiza Rocks Group “para hacer del ITMF una prueba aún más grande y atractiva”.

Con la participación en el ITMF, Ibiza Rocks Group cerrará la temporada 2023 tras casi ocho meses de actividad y más de 400 empleos directos e indirectos generados. Artistas como Becky Hill y Craig David han permitido disfrutar de la música en vivo semanalmente en Sant Antoni, a los que se han sumado nombres emergentes de la escena musical como Ben Hemsley y las actuaciones especiales de grandes nombres de la escena electrónica internacional como David Morales, Fatboy Slim o Carl Craig, entre otros muchos. Ibiza Rocks Group mantiene su compromiso con el municipio de Sant Antoni, donde centra su actividad, y se complace de apoyar un evento como el Ibiza Trail Maratón que constituye un reclamo para Sant Antoni como un destino deportivo internacional.

“Estamos muy felices de colaborar con la realización de un evento tan importante como éste, el cual sumará 15 ediciones este 2023. Se trata, sin duda, de una prueba consolidada en el calendario deportivo insular y balear y una de las mejores plataformas para mostrar al mundo rincones únicos del municipio de Sant Antoni. Como compañía local nos enorgullece prestar nuestro apoyo y experiencia en la organización de grandes eventos para hacer de Ibiza Trail Maratón Festival un evento aún más especial y un día de celebración comunitaria en nuestro municipio. Este año será el principio de lo que en el futuro pueda ser un festival a lo grande”, apuntó Javier Riesco, Managing Director de Ibiza Rocks Group.