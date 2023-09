Barral y Tejado dejan su sello en los 10K Pla de Sant Mateu

El penúltimo fin de semana de septiembre es sinónimo de atletismo en Sant Mateu desde hace quince años. Miguel Ángel Barral y Gloria Tejado fueron los primeros en levantar los brazos tras dar dos vueltas al Pla d’Albarca. El corredor de la sección atlética del Compostela y la representante del Club Atletisme Santa Eulària firmaron los mejores registros en la carrera reina, la de 10 quilómetros. En los 5K, Mark Roper, una de las promesas del Club Atletisme Pitiús, y Carolina Gámez (compañera de Tejado en el Club Atletisme Santa Eulària) subieron a lo más alto del podio.

La mañana se levantó fresca, pero cuando los participantes en la Cursa Pla de Sant Mateu calentaban junto a la pancarta de salida el termómetro alcanzaba los veinte grados. El pistoletazo puso en marcha a más de trescientos pares de zapatillas. Roper puso el turbo y pasó en primer lugar junto al público que se había reunido en la zona de meta. 16 minutos y 21 segundos después, el subcampeón de España de tres mil metros cruzaba la cinta de llegada. Lo hacía justo delante del puñado de patinadores que habían recorrido sobre ruedas el circuito y con más de un minuto de renta sobre sus perseguidores. Daniel González (Sa Raval) y Juanjo Torres (Presuntos Triatletas) terminaron segundo y tercero con marcas de 17’37’’ y 18’26’’.

La ganadora femenina de los 5K apareció en meta poco después. Carolina Gámez se llevó la victoria tras un esfuerzo de 21 minutos y 19 segundos. Laura Serra (Sa Raval, 23’27’’) y Luisa Bonet (Santa Eulària, 24’16’’) la escoltaron en la foto del podio.

Tres cuartos de hora después de la salida, Juanjo Planells anunciaba por megafonía que todos los corredores de la prueba de cinco mil metros habían concluido la carrera. Para entonces, y no sin emoción, ya se conocían los ganadores del 10K. Pese a no tener la competencia de algunos de los dorsales a seguir de las pruebas populares ibicencas (Adrián Guirado, William Aveiro…), Miguel Ángel Barral tuvo que pelear la victoria con Daniel Planells. El santaeulariense, medallista de bronce en el Campeonato de Europa para sordomudos, no cedió hasta el último tramo. Barral, gallego de nacimiento pero residente en la isla desde hace quince años, dejó atrás a su rival poco antes del repecho que conduce a la llegada. Una marca de 33 minutos y 22 segundos le permitió celebrar su primera victoria en la Cursa Pla de Sant Mateu. Planells llegó quince segundos más tarde. El triatleta Aritz Rodríguez (Trideporte) entró en meta después de 34 minutos y 6 segundos de carrera y subió al tercer peldaño del cajón. Aguantó el ritmo de los dos primeros hasta la mitad del primer giro.

Gloria Tejado, por su parte, se encontró rápidamente en primera posición. La bicicleta de la organización que rueda junto a los líderes le recordó su posición de privilegio. La representante del Club Atletisme Santa Eulària reguló bien el esfuerzo y detuvo el crono en 39’59’’, completando el récord de correr en menos de cuatro minutos el quilómetro un circuito que acumula cierto desnivel. María García (Eiviatletisme) quedó segundo, prácticamente un minuto por detrás.

Mientras los últimos corredores cruzaban la pancarta final (para algunos era su bautizo en una carrera de fondo), se refrescaban y recuperaban calorías en el punto de avituallamiento, Sant Mateu iba llenándose de niños. Las carreras de categorías inferiores reunieron a más de 150 pequeños, una cifra que demuestra el tirón que sigue teniendo el atletismo entre la infancia y adolescencia de Ibiza.