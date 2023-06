El piloto ibicenco Alejandro Prats Palau se ha coronado este fin de semana campeón del mundo de Motonáutica en la categoría Runabout GP4 después de imponerse con autoridad en la competición internacional de motos de agua disputada en Olbia, Italia.

Álex Prats lideró el ranking de su categoría desde los entrenamientos oficiales; obtuvo la 'pole position' y ya no abandonó su posición de privilegio hasta el domingo, cuando se coronó campeón mundial gracias a un excelente desempeño frente a sus rivales. Entre ellos su primo Juan Carlos Palau, que tuvo que conformarse con la cuarta posición después de haber logrado un tercero en la primera manga.

"El piloto ibicenco se mostró intratable y no tuvo rival, es todo un orgullo para todos los que sentimos este deporte", señaló la Federación Española de Motonáutica sobre la gran actuación del ibicenco Álex Prats, radiante tras su victoria tal y como relató en sus redes sociales, donde tuvo un recuerdo especial para su abuelo, recientemente fallecido.

"SOY CAMPEÓN DEL MUNDO !! No tengo palabras para explicar la locura de emociones que he sentido hoy. Para empezar, quiero dar las gracias a mi familia y amigos por estar ahí y confiar en mí siempre, a la Federación Española por apoyarme en todo momento y a mis dos mecánicos @nicorussracing y @uwekowalczyk por todo el trabajo que han realizado durante todo este tiempo y, en especial, este fin de semana. Quiero dar la enhorabuena a mis compañeros @juancarlospalau12 @petadryjak11, ya que han sido unos grandes rivales. Como muchos sabéis, hace relativamente poco perdí a mi abuelo, y prometo que antes de llegar aquí sabía que tenía algo grande preparado para mí. No tenía ninguna duda de que iba a estar conmigo para hacer este sueño posible, y sinceramente, le he sentido a mi lado en cada momento del circuito. Desde aquí quiero darle las gracias y dedicarle esta victoria, porque sé que sin él no lo habría conseguido".