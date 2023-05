La Penya Independent entra en conflicto contra el CD Ibiza por Mario Ormaechea

La Penya Independent entró este miércoles en un conflicto de intereses contra el CD Ibiza por Mario Ormaechea, actual entenado del conjunto miqueler.

Y es que la entidad que preside Toni Curuné denunció ayer, a través de un comunicado oficial, unas supuestas maniobras realizadas a sus espaldas por parte del CD Ibiza para tratar de fichar a su entrenador, Mario Ormaechea, cuando no solo no ha terminado la temporada para los ‘naranjas, sino que además esos presuntos contactos se han estado llevando a cabo mientras la Penya Independent se encuentra disputando aún la decisiva ronda del ‘play-off’ de ascenso de Tercera a Segunda RFEF.

En su escrito, la Penya Independent señalaba que «ante las informaciones recibidas de primera mano referente al interés del CD Ibiza en el actual entrenador del primer equipo Mario Ormaechea», quería aclarar lo siguiente:

«Actualmente nuestro primer equipo esta jugando una fase de ascenso a la liga de Segunda RFEF, competición importante para nuestro municipio, de la cual el CD Ibiza acaba de descender», comienza alegando el club que preside Toni Curuné, antes de continuar: «Agradeceríamos por parte de esta, nuestra institución, que se nos deje trabajar como lo llevamos haciendo desde principio de temporada para luchar por nuestros objetivos, sin ningún tipo de distracción. Esperemos que aún nos queden varias semanas para terminar con esta temporada».

Por tal razón, desde la Penya Independent le solicitaron al club rojiblanco que tuviera «respeto» hacia su entidad.

«Pedimos respeto a nuestra institución, directivos, jugadores, técnicos y aficionados, los cuales estamos ilusionados y al cien por cien mentalizados en poder conseguir este reto. Por nuestra parte consideramos que no es moral, ético, profesional y señor intentar organizar reuniones a espaldas de nuestro club, jugando lo que nos estamos jugando».

El CD Ibiza lo desmiente todo

Así las cosas, después de tener ayer constancia de la denuncia expuesta durante la mañana por la Penya Independent a través de los medios de comunicación, el CD Ibiza replico al club miqueler con otro comunicado en el que desmintieron por completo la existencia de cualquier contacto o interés por hacerse con los servicios del actual técnico del equipo naranja.

Así, ante el comunicado de prensa del presidente de la Penya Independent, el CD Ibiza replicó sobre el conflicto suscitado a cuenta de su presunto interés por contratar al entrenador Mario Omaechea, que querían aclarar lo siguiente:

«Nuestro club no ha tenido ninguna reunión con el actual entrenador de la Penya Independent y se ruega al entrenador de la Penya Independent que se pronuncie sobre los posibles contactos que ha podido tener con nuestra entidad para hablar de su posible incorporación en nuestro club», comenzaron alegando desde la entidad que preside Antonio Palma en su defensa, al tiempo que manifestaban: «Nuestro club, hace unos días, tuvo la ocasión de atender a la llamada del presidente de la Penya Independent y confirmarle que no habíamos tenido ningún trato con su entrenador, y que el presidente de nuestro club dijo bien claro a nuestra dirección deportiva que no quería que dichas conversaciones se hagan, y que si se tuviesen que hacer, que no se hagan antes de que se termine la temporada. Consideramos entonces que pertenece al presidente de la Penya Independent tratar este asunto directamente con su entrenador, sin implicarnos en este desacuerdo».

En su comunicado, los de Vila puntualizaron que «siempre hemos sido respetuosos con los procesos y los tiempos de incorporaciones y bajas y no desea interferir en los objetivos de otro club».

«Desde el CD Ibiza siempre ha habido el máximo respeto y los mejores deseos deportivos hacia el club de Sant Joan. Queremos recordar que la isla es pequeña y que no podemos descartar que el entrenador de la Penya Independent se haya encontrado con un directivo de nuestro club, pero insistimos que tal posible conversación no se podría considerar antesala de una negociación sobre un posible fichaje, porque nunca se ha considerado tal finalidad», remarcaron los ibicencos, antes de añadir en tono conciliador que les deseaban «los mejores resultados en la fase de ascenso».