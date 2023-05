Oren del Álamo: «No esperaba ganar la Copa de España 2023, me apunté solo por divertirme»

Oren del Álamo, regatista y entrenadora de windsurf del Club Nàutic Sant Antoni (CNSA), disfruta ya con calma y delectación del dulce y agradable sabor del importante éxito deportivo logrado recientemente en la International Windsurfer Ibiza Meeting Spain Open Cup 2023, competición celebrada en la bahía de Portmany en la que se alzó con absoluta brillantez como vencedora en la categoría de ‘women light’ y como nueva campeona de la Copa de España.

«La verdad es que estoy muy contenta y me siento muy bien. He recordado viejos tiempos y las sensaciones que tengo son muy buenas porque lo cierto es que nunca habría pensado que fuera a estar tan en forma», comenta con satisfacción la entrenadora de Es Nàutic, al tiempo que señala: «Ahora tengo que entrenar y que salir a navegar más para ponerme fuerte porque hay mucho nivel entre las chicas jóvenes y extranjeras, que son muy cañeras en esta clase».

A sus 50 años, la regatista ibicenca asegura a Diario de Ibiza que está viviendo «una segunda juventud» como competidora después de haberse alejado de la acción hace ya algún tiempo, tras haber sido madre. No en vano, Oren del Álamo, con su flamante título de campeona de la Copa de España 2023, se ha convertido en un referente deportivo y en todo un ejemplo a seguir para la nuevas generaciones de windsurfistas de la isla, que tienen en ella un verdadero espejo en el que mirarse a la hora de progresar en sus habilidades y competir sin complejos, sea cual sea su edad.

«Llevo unos cinco años como entrenadora en el CNSA y tengo a mi grupo de chavales a los que entreno para la competición. Yo competía hace 25 años, pero ya hace tiempo que lo dejé porque fui mami, por el trabajo y porque mis prioridades al tener familia pasaron a ser otras. No esperaba para nada ganar ni quedar campeona de la Copa de España. Me apunté solo por divertirme con el ambiente, por volver a sentir la emoción de competir y disfrutar de la experiencia. Lo único que quería era sentir otra vez lo de antes, la adrenalina de competir como cuando era más joven», detalla Oren del Álamo, que también añade: «La regata me pareció súper divertida. Y encima, como me veía que estaba ahí arriba en la clasificación, pues todavía me lo pasé mejor al darme cuenta de que no me había olvidado de nada a la hora de navegar y que podía aguantarle el ritmo a las chicas jóvenes».

Con ganas de nuevos retos

En cuanto a sus retos ahora que se ha proclamado campeona de la Copa de España, la veterana regatista isleña adelanta que tiene «ganas de más».

«Iré a competir a las regatas que haya por aquí cerquita y a las que me pueda ir apuntando cuando me dejen y tenga tiempo. Cuando eres joven no te importa estar todo el día viajando de aquí para allá y de arriba para abajo, pero ahora como tengo a mi equipo de competición también salgo con ellos y quizás ya sería demasiado. No tengo nada cerrado, aunque ya veré dónde me puedo ir apuntando porque lo que no quiero es dejar de navegar», subraya, finalmente, Oren del Álamo.

Buena cantera en Ibiza y regatistas muy prometedores

Como experimentada entrenadora que es, Oren del Álamo cree que en Ibiza se ha conseguido impulsar una buena cantera de jóvenes windsurfistas y con regatistas muy prometedores.

«El windsurf, después de unos años, está volviendo a cobrar impulso con mucha fuerza en la isla, tanto entre los chavales como entre la gente adulta. Hay muchos papis que también están probándolo y les está encantando. Ahora en los clubes se tiene la oportunidad de salir a navegar y de tener una tabla sin necesidad de comprártela como antes. Hay mucha gente con ganas de hacer windsurf. Y eso es algo que está genial», afirma Oren del Álamo.