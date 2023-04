El Comité de Competición de la Federació de Fútbol de les Illes Balears ha desestimado la reclamación presentada por el Inter Ibiza denunciando que, durante la eliminatoria de campeones para el ascenso a Tercera RFEF, el UE Alcudia procedió a realizar cuatro ventanas de sustituciones «En atención a lo expuesto hasta ahora [...] la solicitud realizada por el Inter Ibiza CD no puede ser admitida y, en consecuencia, debe ser rechazada puesto que rebasar una ventana de cambio no está tipificado en el Código Disciplinario como alineación indebida». No obstante, Competición impone una multa de 250 euros al Alcúdia como infracción por em plear una cuarta ventana de cambios.