El ibicenco Morcillo se adjudica su segunda Vuelta a Ibiza MTB

Enrique Morcillo se adjudicó este domingo su segunda Vuelta a Ibiza MTB Scott by Shimano después de dominar con autoridad, junto a su compañero José Dias, la vigésimo segunda edición de la prestigiosa ronda ibicenca de mountain bike, que durante tres jornadas ha reunido en la isla a un millar de participantes.

El ibicenco brilló en casa y se coronó por segunda vez después de tres etapas que han recorrido todos los municipios de la isla a lo largo de 203 kilómetros con más de 5.000 metros de desnivel acumulado.

La tercera etapa, de 59 kilóemtros y 1.170 metros de elevación, fue la más rápida de todas y se decantó al esprint a favor de los vencedores de la pasada edición, los italianos Stefano Dal Grande y Andrea Righettini, quienes cruzaron primeros la meta en el Passeig de ses Fonts de Sant Antoni por delante de Francesc Guerra y Sergio Mantecón, segundos en la general masculina.

Morcillo y Da Silva, con la Vuelta en el bolsillo, se dejaron llevaron en los metros finales para saborear con el público su triunfo final con un tiempo de 8 horas, cinco minutos y 24 segundos. «Hemos hecho la carrera las tres parejas juntas hasta el final, sabíamos que contábamos con esta ventana de tiempo. La clave era no romper ni caerse», comentó el ‘biker’ de Santa Eulària tras cruzar la meta.

Su compañero portugués en el Buff Megamo se mostró feliz tanto por la victoria como por la experiencia vivida por primera vez en la isla junto al ibicenco, que calificó como «mágica» la prueba organizada por Ibiza BTT. « Es el mayor evento deportivo de los que se realizan en la isla, si eres ‘biker’ tienes que hacerla mínimo una vez y si la haces, repetirás», manifestó Morcillo.

Categoría femenina

En cuanto a las féminas, también mantuvieron la emoción hasta el final ya que las líderes, Pilar Fernández y Ariadna Ródenas, tuvieron a las campeonas de España de ciclocross muy encima durante toda la etapa.

«Ha sido una jornada marcada por el ritmo que nos han puesto Lucía González y Sofía Rodríguez, muy fuerte. Y desde el inicio hasta el final nos íbamos alternando. En algún momento hemos pensado que nos iban a dejar atrás. Pero cuando estábamos entrando por las rocas de la playa en Sant Antoni, nos hemos pegado a un grupo, hemos ido a rueda con ellos y así hemos tirado hasta llegar a meta», explicaron las campeonas, que han lucido el maillot amarillo durante los tres días.

Óscar y Marcos Freile

El triple campeón del Mundo de ciclismo en ruta, Óscar Freire, y su hijo Marcos, han viajado hasta Ibiza para competir por primera vez juntos (categoría padre -hijo) y la experiencia ha sido fantástica para ellos: «Ayer y antes de ayer se me ha hecho muy dura la carrera pero hoy ha cambiado todo: ayer me esperaba mi padre a mí y hoy le he esperado yo a él… No nos lo hemos tomado como una competición y hemos disfrutado mucho del paisaje; el circuito estaba perfectamente marcado, no nos hemos perdido y no nos hemos caído. El público animando en caminos, ha sido genial», comentaba Marcos Freire.

Mujeres valientes

Entre las historias más destacadas de la Vuelta está el de un grupo de mujeres de entre 35 y 50 años de las asociaciones Wanawake y Ciclismo para todas, no profesionales del ciclismo, que han pretendido con su participación lanzar un mensaje de empoderamiento femenino.

«Tenemos a Ros, que hace un año se partió varias vértebras, y ha superado el miedo para bajar trialeras; Mar, ciclista profesional del Coronas, que paró durante más de 20 años -con cuatro hijos- y ahora ha vuelto, más fuerte que nunca», narraron.

Contador, embajador de lujo

Por último, el exprofesional Alberto Contador, embajador de la Vuelta, quiso transmitir desde la distancia que la ronda ibicenca «es una prueba del mountain bike muy consolidada que cuenta con una gran participación nacional e internacional, es un referente en organización».

La isla ofrece unas posibilidades para la práctica del MTB inmejorables. A pesar de que no tiene grandes puertos tiene una gran dureza, paisajes inigualables: montaña, playa, zonas técnicas, pista para rodar. Que las inscripciones se acaben muy pronto es síntoma de ser un referente», explicó Contador.