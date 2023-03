La Vuelta a Ibiza MTB impulsa entre los jóvenes el respeto y cuidado del medio ambiente

La Vuelta a Ibiza MTB Scott by Shimano viene defendiendo desde hace años la práctica deportiva en el entorno natural bajo la premisa de respetar siempre el medio ambiente, con el fin de producir el menor daño posible al mismo. Para ello, la organización de la Vuelta, junto a Podarcis y Herbusa, tiene previsto llevar a cabo diferentes visitas a varios colegios de la isla en los próximos días con el objetivo de que los más pequeños sean conscientes del impacto del deporte en la naturaleza.

«Analizamos especialmente el caso de la Vuelta a Ibiza MTB Scott by Shimano y su impacto medioambiental. Uno de los conceptos destacados es el de la ‘basulareza’ o basura en el entorno, que consiste en esos desperdicios asociados a este tipo de actividades. En el caso de la Vuelta, tiene unas condiciones muy importantes de cara a los participantes, que incluyen sanciones a los que no se hagan cargo de sus propios residuos», explica sobre la iniciativa Daniel Ramón, biólogo y CEO de Podarcis, que es uno de los responsables de estas charlas, que se impartirán en el CEIP Ses Planes (Sant Josep), CEIP Guillem de Montgrí y CEIP Can Bonet (Sant Antoni).

Y es que el respeto por el entorno es crucial para estas actividades, algo que preocupa mucho a la organización de la ronda ciclista ibicenca y por lo que trabaja desde hace mucho tiempo mano a mano junto a Herbusa, que lleva más de 50 años comprometida con el entorno y ofreciendo servicios medioambientales y de gestión de residuos en Ibiza.

«Para nosotros, la colaboración con la Vuelta a Ibiza MTB supone fomentar el deporte en las mejores condiciones para nuestro entorno. Nuestra vinculación con la limpieza y nuestro compromiso con la isla de Ibiza son claves para apoyar este tipo de eventos», afirma Vicente Bufí, vicepresidente de Herbusa, que también añade: «Felicitamos a los organizadores de la prueba y compartimos su implicación en el disfrute del deporte en las mejores condiciones y con el mínimo impacto medioambiental, y nuestro acuerdo con ellos lo pone de manifiesto».

Charlas interactivas

Las charlas que se imparten a los escolares son totalmente «interactivas» y con ellas aprenderán sobre el cuidado de los puntos de avituallamiento en las pruebas deportivas, el tiempo que tardan algunos residuos en descomponerse y muchos otros aspectos de los que habitualmente no son conscientes y que les servirán en el futuro para hacer deporte en la naturaleza de forma sostenible.

«El respeto por el entorno es crucial en estas actividades», señala Juanjo Planells, máximo responsable de la organización de la Vuelta a Ibiza Scott by Shimano.