Marc Tur, atleta: «Es frustrante, pero tengo que seguir adelante»

Marc Tur mira ya al frente y se centra en continuar desarrollando su preparación y su mejor puesta a punto física. Atrás queda el sinsabor sufrido este domingo en tierras estadounidenses en el Mundial de Atletismo, en Eugene, en Oregón. Su descalificación por tarjetas en la prueba de los 35 kilómetros marcha cuando competía provisionalmente como 18º clasificado, a la altura del kilómetro 25 del recorrido, duele. Y es cierto, duele porque era el estreno de esa nueva distancia en una cita mundialista y la prueba para la que el marchador isleño tanto había trabajado para adaptarse a ella, pero supone para el atleta ibicenco una experiencia más acumulada para sus próximos retos deportivos. «Como el Europeo, que tengo dentro de tres semanas», adelanta Marc Tur a Diario Ibiza.

«Estoy aún, poco a poco, recuperándome. Sobre todo, moralmente, del chasco del domingo», señala el deportista olímpico pitiuso, al tiempo que detalla: «La verdad es que me sentía bien. Yo he confiado en que iba de menos a más. De hecho, me han echado justo en el momento en el que más tiempo iba restando a los de delante».

No obstante, el atleta de Santa Eulària reconoce que «el inicio rápido de la carrera», que lanzó desde el primer kilómetro el japonés Matsunaga, le impresionó, aunque luego hubo quien lo pagó.

«Me ha impresionado mucho el inicio rápido, pero algunos lo han pagado al final», indica Marc Tur, que, sin embargo, afirma: «Las medallas y los puestos de finalistas los tenía bastante lejos porque iban a ritmos muy, muy exigentes».

En este sentido, el marchador de la Peña Deportiva expone que «la técnica» es una de las principales razones que le impidieron finalizar la prueba.

«A mí lo que me ha perjudicado ha sido la técnica. Es algo que en la marcha es así. Son las reglas del juego. Te descalifican y no hay opción a continuar», explica Marc Tur, que, también asegura. «Es muy frustrante, pero tengo que aceptarlo y asimilarlo porque es así. Y seguir adelante para afrontar el Europeo, que lo tengo dentro de tres semanas».