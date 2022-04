Iván Raña Fuentes: «Correr por la isla de Ibiza es para mí una oportunidad de poder disfrutar»

Hablar de Iván Raña Fuentes (Ordes, 10 de junio de 1979) no es hacerlo de un deportista cualquiera, sino de todo un referente a nivel internacional dentro del triatlón. El coruñés, considerado uno de los pioneros en España del triatlón, ha saboreado las mieles del éxito y de la gloria, como deportista olímpico y como campeón mundial (Cancún/México 2002) y doble campeón europeo en triatlón (Gyor/Hungría 2022 y Karlovy Vary/República Checa 2003), además de campeón mundial en acuatlón.

Polifacético en lo deportivo y en lo personal, Iván Raña tiene tras de sí una historia de lo más peculiar que habla de la fuerza de voluntad y del espíritu de superación constante que han marcado su increíble trayectoria. Retirado ya de la alta competición desde el pasado mes de septiembre, Iván Raña comenzó su exitosa carrera deportiva como triatleta para pasarse después al ciclismo de élite, enrolado en 2009 en las filas del equipo profesional del Xacobeo Galicia, pero, tras una temporada, Iván Raña decidió replantearse su vida y sus objetivos. Después de un tiempo de reflexión, el deportista gallego regresó al triatlón y a partir de 2013 empezó a competir en pruebas de triatlón de larga distancia (Ironman). Todas esas experiencias las trasladó en 2017 al papel en su biografía, que presentó en el libro «Instinto Raña. De incomprendido a pionero del triatlón».

El próximo 30 de abril, en Ibiza, Iván Raña ejercerá de cabeza de cartel en la primera edición del ‘Triathlon of Senses’, evento que organizará el resort Six Senses Ibiza con la participación de unos 300 competidores en las distancias olímpica, sprint y supersprint, además de una categoría de relevos y otra infantil.

¿Qué supone para todo un campeón del mundo y de Europa tomar parte en el ‘Triathlon of Senses’, prueba que se estrena este año en el calendario deportivo de Ibiza?

Para mí poder correr esta prueba que organiza Six Senses Ibiza es algo muy bonito porque el pasado mes de septiembre me retiré del triatlón a nivel profesional y ahora solo hago pruebas que me gustan y que me motivan. Correr por la isla de Ibiza creo que es una oportunidad de disfrutar del triatlón de otra manera, no con esa exigencia y esa presión que tienes cuando eres profesional y no quieres que nada falle ni se te escape. Creo que el ‘Triathlon of Senses’ es un evento diferente para mi y que me permite además vivir la experiencia del triatlón en un entorno increíble.

¿Cómo valora la propuesta que realiza Six Senses Ibiza por promocionar e impulsar el deporte del triatlón en la isla?

Pienso impulsar el deporte en una isla como Ibiza es algo tremendo porque, al final, todo el deporte que se genere a través del deporte va a ser un turismo sano y de respeto hacia la propia isla. Creo que eso la gente de Ibiza, al final, incluso lo va a notar porque viene mucha gente de fuera de todos los ámbitos a hacer deporte que valora bastante todo lo relacionado con el medioambiente, además de generar un movimiento en torno al deporte y un ambiente en la calle de gente activa, que tiene energía, que quiere relajarse en la isla, disfrutar del entorno natural, y que contagia su buen estado de ánimo.

¿Cómo se plantea su participación en la cita del próximo 30 de abril y qué sensaciones tiene de cara a esta carrera en Ibiza?

Lo primero que tengo que decir es que mi participación en el ‘Triathlon of Senses’ viene motivada porque ahora hago triatlón simplemente porque me gusta. Sí que es cierto que no tengo el volumen de entrenamiento que tenía antes, sobre todo en el sector de natación y de carrera a pie. Pero, bueno, creo que llego con el suficiente como para poder plantearme hacer una buena prueba en este triatlón al que vengo invitado y para disfrutarlo.

¿Qué puede destacar de este nuevo evento deportivo?

Bueno, no es un Ironman. Es una carrera más corta, que es más accesible a más público y que te permite notar lo que es un triatlón, para lo que necesitas fondo, pero tanto como si fuera una prueba más larga para la que te tengas que dedicar casi al 100% al entrenamiento. Correr en Ibiza, poder salir a cenar por allí o a pasear por alguna playa en vez de estar entrenando para la carrera, pues, pienso que ya es una combinación perfecta para ir a hacer turismo y deporte.

¿Qué objetivos o retos se marca para el día del estreno de esta competición?

El objetivo para mí es intentar controlar el cuerpo y la mente de una manera en la que pueda seguir motivado y superar los momentos más duros sabiéndolos llevar mejor. Al final es una carrera en la que necesitas un buen control del ritmo y de tus sensaciones porque si te pasas te cuesta llegar. Y es ese equilibrio lo que busco, más allá del puesto en el que acabe, porque lo importante es que te quedes contento con la manera en que planteaste la carrera. Mi reto es disfrutar e intentar llegar en un estado de forma aceptable para poder estar ahí jugando en la carrera con el resto de competidores.

¿Ser cabeza de cartel en esta prueba en Ibiza es un orgullo o una responsabilidad?

Es una responsabilidad, pero no muy grande tampoco, la verdad, porque voy a Ibiza a hacer algo que es lo que he hecho toda la vida. Entiendo que en muchas carreras siempre he sido el favorito y que había mucha gente que estaba pendiente de lo que yo hacía, pero tengo que decirle a toda esa gente que mi época profesional ya ha acabado y que no esperen que haga ahora exhibiciones tremendas. Yo me quedo contento con poder participar, con estar en la carrera y si estoy en el podio, pues perfecto. Y si no, pues te digo que también me lo voy a pasar igualmente bien porque la esencia de este triatlón es estar en contacto con la naturaleza y no tan pendiente de acabar en un puesto. Cuando te dedicas al deporte es muy fácil caer en ese tipo de obsesión, cuando la alegría te la marca un puesto, lago que para mí ya ha pasado a otra vida. Ahora lo que quiero es disfrutar del momento y de Ibiza porque no he estado nunca antes en la isla.

¿Qué le diría a los chicos jóvenes de la isla que están empezando a practicar y competir en triatlón?

Les diría que no se obsesionaran on los resultados, que al final eso te puede llegar a esclavizar y a estar pendiente solo de si ganas o pierdes. Les diría que tengan otra idea del deporte, que sea algo que puedan hacer toda la vida como una rutina esencial que les va a dar salud, actividad y placer, casi hasta llegar a estar eufórico con la energía que notas en tu cuerpo. Y eso es lo bueno y lo que hay que aprovechar del deporte

.

Y eso lo aconseja alguien como Iván Raña, que en su

palmarés cuenta con logros tan sobresalientes como tres medallas en el Campeonato Mundial de Triatlón entre los años 2002 y 2004, una medalla de plata en el Campeonato Mundial por Relevos de 2003 y tres medallas en el Campeonato Europeo de Triatlón entre los años 2001 y 2003, así como sus tres participaciones en los Juegos Olímpicos, entre 2000 y 2008, en los que obtuvo dos diplomas olímpicos de quinto lugar en Sídney 2000 y Pekín 2008, además de hacerse con una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Aquatlón de 2001 en Edmonton (Canadá).