La UD Ibiza y el CD Ibiza se enzarzan en una trifulca por el uso del campo de Can Misses-3

Así las cosas, varios integrantes de ambos clubes ofrecieron este jueves un desagradable episodio cargado de tensión y de malos modos que se tradujo finalmente en un barriobajero enfrentamiento entre miembros del plantel rojiblanco y empleados y directivos del club celeste, que dio lugar, según testigos de lo acaecido, a un enconado choque dialéctico repleto de improperios y palabras mayores.

Los hechos se originaron cuando la plantilla del CD Ibiza se presentó a entrenar en Can Misses 3, a pesar de tener notificación por escrito desde hace unos días por parte de la UD Ibiza de que no podían ejercitarse en la jornada de este jueves en dichas instalaciones.

Origen de la bronca

Al finalizar la UD Ibiza su sesión de entrenamiento matinal, los jugadores del CD Ibiza accedieron al terreno de juego, a pesar de que estaba acordonado con cintas, para llevar a cabo su sesión preparatoria compartiendo espacio con los atletas del CA Pitiús, mostrándose así claramente en contra de acatar el aviso que desde la UD Ibiza se les había remitido para informarles de que no se les iba a dejar entrenar en la fecha de ayer.

Así las cosas, haciendo caso omiso, los jugadores del CD Ibiza se empezaron a ejercitar por el campo y, según testigos presenciales, se encendieron los aspersores de riego y los jardineros que trabajaban en sus tareas para cortar el césped ocuparon el campo con sus máquinas. Esto molestó y enfadó mucho a los jugadores del conjunto rojiblanco, quienes reprendieron a los trabajadores. Al mismo tiempo se fueron encendiendo cada vez más los ánimos, al encararse además con uno de los directivos de la UD Ibiza que les estaba animando a abandonar la instalación. Se llegaron a cruzar insultos y amenazas.

Posteriormente, el choque entre el CD Ibiza y la UD Ibiza continúo a través de las redes sociales, donde los rojiblancos publicaron su versión de lo sucedido acompañando el texto «no se puede poner en riesgo la salud de las personas de esta manera...» con vídeos e imágenes de los trabajadores con las máquinas cortacésped en el campo mientras sus jugadores entrenaban.

Por contra, desde la UD Ibiza publicaron en sus redes un comunicado en el que acusaban a los rojiblancos de «mentir» y de «manipular», que acompañaron también con otras imágenes en las que se puede ver a los operarios trabajando ya sobre el césped con anterioridad a que los rojiblancos comenzaran su sesión en Can Misses-3.

Sobre los hechos acaecidos en Can Misses-3, Amadeo Salvo, presidente de la UD Ibiza, evitó calentar más el ambiente y declinó hacer valoraciones más profundas sobre el asunto, remitiéndose a asegurar que «el club ya ha dado la versión y su explicación en sus redes sociales».

«Yo no tengo nada más que decir que lo que hemos publicado en las redes sociales. No voy a entrar en más polémicas», subrayó el máximo dirigente de la UD Ibiza, tras el acto de puesta de largo de la UD Ibiza Genuine Santander, equipo integrado por personas de Addif, la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera.

Por su parte, el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, señaló al respecto de lo acontecido: «El deporte representa una serie de valores y representa un respeto a las normas. Hay instituciones, como el Patronato de Deportes, que tiene una historia larga sobre el deporte de esta ciudad, que nunca se ha visto en esta situación. Tengo una profunda tristeza porque todo lo que se ha visto hoy [por ayer] es lo que no representa el deporte. Lo más importante es respetar las normas y también la convivencia. No hay mucho más que añadir. Cada uno tiene que ser responsable de sus actos».

Elena López, concejala de Deportes de Vila, prefirió no dar su opinión y se limitó a calificar el conflicto de «lamentable», al tiempo que mostró su deseo de que hechos así «no se repitan nunca más». La regidora del Ayuntamiento de Ibiza publicó posteriormente un tuit en el que apeló «a la responsabilidad» de ambos clubes y en el que hizo hincapié en que «basta de provocaciones».

El CD Ibiza exige poder trabajar

Por parte del CD Ibiza, Sergio Tortosa, director deportivo del club, declinó también ahondar en la trifulca ocurrida por la mañana en Can Mises-3, y afirmó que lo único que quiere «es hablar de fútbol».

«Yo solo quiero hablar de que el equipo está quinto, que lleva tres partidos sin perder y con la portería a cero, de que por primera vez está en play-off y de la buena campaña que está haciendo, a pesar de que el campo de Can Misses-3 lo pisamos muy poco, la verdad», declaró el director deportivo del CD Ibiza, antes de recalcar: «No creo que nadie quiera estar en esta situación en la que a día de hoy nos encontramos. No sé qué pasará, pero yo estoy tranquilo. Nosotros lo único que queremos es que nos dejen trabajar y a nivel deportivo poder seguir haciendo cosas importantes. Más allá de eso, yo no voy a entrar ahí».