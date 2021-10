El maratón de Ibiza vuelve 30 meses después con hambre de récords

El maratón de la isla de Ibiza regresa mañana, 30 meses después de su última edición, con cerca de 1.400 participantes y dos versiones de la ya consolidada prueba que organiza Talentum Group en colaboración con las instituciones insulares. Después de múltiples retrasos y cancelaciones por el covid, el Santa Eulària des Riu Ibiza Marathon ultima todos los detalles para dar el pistoletazo de salida a una cuarta edición que pondrá a disposición de los corredores la prueba reina de 42 kilómetros y la maratón por relevos 21k+21k Relay.

El hotel Aguas de Ibiza de la Villa del Río albergó ayer la presentación oficial de un evento deportivo que en 2019 reportó más de 4 millones de euros a la isla, según explicaron ayer los organizadores, quienes esperan que para la quinta edición, fijada para la Semana Santa de 2022, se alcancen los 4.000 participantes gracias al ‘efecto rebote’ que se espera tras dejar atrás los meses más duros de la pandemia.

En la presentación participaron Francisco Larrey, director de carrera; Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària, el concejal de deportes, Toni Ramón; la concejala de Turismo de Vila, Desireé Ruiz; y Salvador Losa, conseller de Deportes, además del olímpico Dani Mateo, el deportista local William Aveiro y los keniatas Jamin Ekai y Robert Wambua.

«Han sido 30 meses difíciles sin poder celebrar el Santa Eulària Ibiza Marathon, pero gracias a nuestra cultura del esfuerzo y la confianza de los runners, la prueba está saliendo más reforzada que nunca», aseguró el director de la carrera, quien destacó que la mitad de los participantes vienen de fuera y que la inscripción para los 42 kilómetros ha aumentado un 23% hasta los 917 atletas.

Por su parte, Salvador Losa agradeció el impulso que supone el evento para el turismo deportivo de la isla, así como a su economía. «Los corredores son nuestros mejores embajadores. Se ‘desmayan’ de belleza en la isla», indicó el conseller.

Asimismo, Carmen Ferrer explicó que cruzar la meta en Santa Eulària es «una experiencia única, ya que el paisaje que acompaña los últimos kilómetros no se encuentra en otra maratón». Antonio Ramón, por su parte, celebró que vuelva el atletismo popular y profesional a la isla.

La concejala de Turismo de Ibiza, por último, destacó la importancia de apoyar el turismo deportivo: «En el Ayuntamiento de Ibiza también apostamos por este evento porque muestra toda la riqueza y las singularidades de los paisajes de la isla y de nuestro patrimonio».

La prueba ibicenca contará con la participación de los atletas kenianos Robert Wambua Mbithi, corredor con gran experiencia como liebre en el Maratón de Londres y que cuenta con una marca personal de 2:13:39 en Wuxi, China 2018; y Jamin Ekai Ngaukon, con su mejor marca personal de 2:10:05 en Chuncheon 2019. Los de Kenia, que correrán en la distancia maratón, ultiman sus entrenamientos para intentar batir el récord de la prueba, lo que supondría detener el crono de la prueba más importante de Ibiza por debajo de 2:15:58.

Por otro lado, el evento contará en su modalidad Relay con la participación del deportista olímpico español Dani Mateo, que ostenta numerosos récords como la mejor marca de España en una hora en pista, así como la mejor marca española absoluta en pista en 20.000 y 15.000 metros, quien cogerá el relevo del paraguayo William Aveiro, campeón de Balears de Trail del Club Atletismo Ibiza.

Las inscripciones continúan abiertas para la carrera que se celebrará mañana a partir de las 15,30 horas desde el puerto de Vila.

Dani Mateo: «Las condiciones para correr aquí son maravillosas»

El atleta olímpico Dani Mateo competirá mañana por primera vez en la isla tras la concentración que llevó a cabo para los Juegos de Tokio. El corredor soriano aseguró que «las condiciones para correr en Ibiza son maravillosas» y destacó que la isla quiera darse a conocer a través del deporte. El maratoniano remarcó el trazado de la carrera: «Como atleta, que todas las carreras sean a correr rápido no me gusta porque siempre hay que ir a tope, por lo tanto hay que buscar estas opciones: el turismo y que la gente disfrute el paisaje. Yo no conocía la isla pero a nivel natural y cultural da muchas opciones. Que mi deporte sea un medio para esto es maravilloso». Mateo disputará la maratón por relevos con el local William Aveiro y cree que está «en sus manos» batir el récord. «Se adapta a nuestras condiciones», dijo.