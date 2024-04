Política, cine y Barça en otra ‘Correspondència’ poética de Toni Roca y Bartomeu Ribes

Los escritores Toni Roca y Bartomeu Ribes acaban de publicar la tercera y última parte de sus intercambios poéticos vía correo electrónico. Llevan años comunicándose de esta forma, como si de un intercambio epistolar se tratase, pero de forma digital. Ahora, con ‘Correspondència tercera i fi’ (Miquel Costa Editor), en principio ponen punto y final a este proyecto. A las tres entregas les une una línea de continuidad a través de los asuntos que tratan. «Hablamos de temas de actualidad, política, fútbol... De filosofía pero también de Messi y del Barça, además de aspectos cotidianos. No hay un tema concreto», explica Roca. También se incluyen muchas referencias a la figura femenina y cinematográficas. El séptimo arte impregna estas páginas, así como el blaugrana de la militancia culé de ambos escritores. «Es una forma diferente de comunicación poética. No lo hemos inventado nosotros, pero nosotros no lo habíamos probado nunca y pensamos que podría ser interesante este experimento», añade Roca.

Portada del libro 'Correspondència tercera i fi', de Toni Roca y Bartomeu Ribes. / DI

El editor, Vicent Marí, destaca que ambos poetas comparten universo: «Se entienden muy bien e incluso pueden hablar un mismo vocabulario, el mismo idioma poético». Al mismo tiempo, señala que no se trata tanto de poesía «planificada y meditada»: «Ellos escriben de forma instantánea, pero son tan buenos que parece que lo calculan todo mucho. Y no. Son artistas de la palabra».

Dos escritores que "se mimetizan"

De hecho, Marí advierte de que incluso cuesta identificar quién de los dos ha escrito cada texto (en el libro no se especifica). «Roca y Ribes se mimetizan. Sin embargo, cuando publican libros por su cuenta, sí que son muy diferentes». En esta tercera entrega, tal y como apunta Vicent Marí, hay referencias a la etapa de Luis Enrique como entrenador del Fútbol Club Barcelona (años 2014-2017) y también a la pandemia y AstraZeneca, por lo que todo apunta a que el periodo de creación de estos poemas abarca «unos seis o siete años», concluye el editor.

Neus ‘Cabrit’ presenta el miércoles este nuevo libro de Bartomeu Ribes y Toni Roca a las 20.15 horas en Can Ventosa

La Biblioteca Municipal de Ibiza, en Can Ventosa, acogerá el próximo miércoles a las 20.15 horas la presentación de esta tercera entrega, a cargo de Neus Riera Cabrit y los autores. En la portada del libro hay un collage elaborado por Ribes; en la contraportada, una fotografía de los autores de Toni Pomar.

Humphrey Bogart y Lauren Bacall

Toni Roca recordaba en este diario, en noviembre de 2022, justo cuando iban a presentar la segunda entrega, que su amistad con Bartomeu Ribes viene de largo. Entonces ya contó que en la década de los 80 hicieron algo similar, pero a través de cartas. Entonces Ribes se ponía en la piel del actor Humphrey Bogart y Roca en la de la actriz Lauren Bacall. Estos textos no han llegado a ver nunca la luz.

La primera ‘Correspondència’ se publicó en el año 2013.

Suscríbete para seguir leyendo