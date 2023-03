Homenaje a la amistad cómplice

Cuando leí en 2016 ‘Pan de limón con semillas de amapola’, de Cristina Campos, me dejó tan buen recuerdo que no paraba de recomendarlo, intuí entonces que su próxima novela me iba a gustar tanto como la primera. Quizás era demasiado arriesgado dar por hecho esta afirmación, porque sabemos que no siempre ocurre así. Ahora, al terminar de leer su nueva novela, ‘Historias de mujeres casadas,‘ reconocida como finalista del Premio Planeta 2022, he podido confirmar que mi intuición no había fallado.

En esta premiada novela, Cristina Campos nos muestra con suma naturalidad, la intimidad de unas mujeres en diferentes etapas de su vida y cómo las afrontan. La protagonista de la novela es Gabriela, una mujer casada con un hombre al que quiere, pero no desea; a su vez cada día se cruza con otro hombre desconocido al que no puede quitarse de la cabeza. Gabriela es periodista y trabaja desde hace años en la revista La Femme, donde escribe su columna semanal titulada Historias de mujeres casadas. Sus compañeras de trabajo y amigas: Silvia, Cósima y Eugenia, con las que comparte confidencias y anhelos, esconden también secretos a sus respectivos maridos. Son mujeres envueltas en unas vidas que planearon en su juventud y que después se alteraron a golpe de baches en el camino y cruces del destino. Aunque al inicio de la novela es Gabriela, la que nos cuenta de forma explicita, a modo de preámbulo, su momento vital, es desde el primer capítulo, cuando el testigo de la narración pasa a un narrador omnisciente que, en tono canalla, ocurrente y muy cercano, nos relata la vida de las cuatro amigas. Son crónicas de mujeres contemporáneas, con las que el lector empatiza por la realidad en la que viven. Mujeres que se enamoran o desenamoran; que son madres o desean serlo; que ejercen una profesión que les apasiona o simplemente ya quieren descansar. Pero en esa realidad, también están sus maridos con sus diferentes maneras de ser. Ellos habitan ajenos a los mundos de ellas, hombres buenos, que comparten con sus esposas la soledad del matrimonio y la monotonía que los aleja. Nuestra protagonista, se pregunta, y nos pregunta, con incertidumbre y reflexión, si es lo mismo quererse que amarse y si se puede amar a dos hombres a la vez. Ella siente dolor y culpa por su infidelidad y por amar tan intensamente a otro. Y recuerda... retrocede unos años y nos presenta su pasado junto a Germán, su marido, su vida en común, su reto por ser madre, su trabajo y su vida actual. Esa vida que dependerá de una de las decisiones más difíciles de su existencia. ‘Historias de mujeres casadas’ es un libro que llega directamente al corazón, en el que su autora, expresa con sinceridad, y sin rodeos, lo que sentimos las mujeres sobre nuestra sexualidad y nuestros cuerpos, sobre nuestros miedos y renuncias, sobre nuestros atrevimientos y acomodos. Es una novela coral que rinde homenaje a la amistad cómplice y duradera entre mujeres, esa amistad que nunca defrauda, en la que poder apoyarse en las duras y en las maduras. Gabriela escribe en su columna semanal, mientras, sueña con escribir algún día una novela que tenga una buena estructura, un buen punto de giro y un buen final. Ella sabe que en la trama tiene que haber emoción, alegría y tristeza, que en cada línea, en cada frase, tiene que desprender verdad y talento. Pero sabe también, que la escritura es sanadora y que cuando llegue el momento, el texto fluirá, como lo han hecho sus relatos en la revista a lo largo de tanto tiempo; relatos que son las experiencias de sus amigas, de la gente que le rodea y de ella misma. Historias al fin y al cabo, sencillas o complicadas de mujeres casadas. Como podría ser la tuya, la mía o la de cualquiera de nosotras.