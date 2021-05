Desde el otro lado de la escena

¿Sabían que a Billy Wilder le ofrecieron rodar Con faldas y a lo loco en color pero que el director decidió que prefería el blanco y negro? ¿Y que Sydney Pollack y Dustin Hoffman no se llevaban precisamente bien en el rodaje de Tootsie y las tensiones de sus personajes en la pantalla eran un reflejo de la realidad? ¿O que Tienes un e-mail en realidad es un remake de la maravillosa El Bazar de las sorpresas, de 1940, pero con guiños a Jane Austen y su Orgullo y Prejuicio?

Estos detalles y muchas anécdotas más de esas que rodean a los grandes clásicos del cine se pueden encontrar en ‘La vida secreta de las películas’, un libro de Simon Brew que edita en España la editorial Anaya. Es un volumen que no se deja ningún género atrás y que repasa la historia del celuloide a través de todas sus décadas, desde los comienzos hasta películas recientes. Se trata, como se recoge en el libro, de abrir la caja de Pandora que esconde esos secretos tanto de producción como de homenajes o curiosidades que en la gran pantalla no se ven salvo que seas buen observador. Por ejemplo, que en Alien y en Batman se usaron los mismos decorados para algunas escenas, reutilizando escenarios de los estudios Pinewood de Londres, o que el incendio para Lo que el viento se llevó arrasó con decorados de otros rodajes. En otras películas, por ejemplo, no tiraron de decorados irreales sino que optaron por ciudades reales como escenario. Es el caso de El show de Truman, rodada en Seaside, Florida. Y nos cuenta también este libro que aunque algunas películas no sean bien recibidas por la crítica, sí que pueden tener un impacto en el público. Es lo que ocurrió con El día de mañana, que sí que logró cambiar la percepción que mucha gente tenía sobre los efectos del cambio climático.

Pero más allá del anecdotario y las curiosidades que recoge ‘La vida secreta de las películas’, este libro es también una estupenda lista de muchas de esas películas que hay que ver al menos una vez en la vida. No viene nada mal tener este volumen a mano cuando se quiera descubrir algún clásico de los primeros tiempos del cine, o recordar el buen western o dar un paseo por la filmografía de grandes directores como Wilder o Hitchcock. Un libro muy entretenido perfecto para los amantes del cine.