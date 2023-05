Des del 2005 els veïns d’Eivissa i Sant Josep intentam organitzar el tràfic dels carrers Duero, Can Tonió i Pou d’en Basques amb les autoritats competents.

El día 5 d’abril de 2022 a les 9 del matí va atendre els responsables de mobilitat de Sant Josep i Eivissa al Consell juntament amb els veïns, on es varen prendre algunes decisions que al día d’avui no s’han complert. Es tracta de saber per on sortim a la carretera E-20 per anar a Vila.

El 17 de març els veïns varen tornar a parlar amb les autoritats competents i asseguraren que en abril començarien a posar indicacions. Ja ha passat aquest mes i estam igual. Hi han dos sortides entre les quals es troba un triangle de terreny ple de porqueria i arbres sense esporgar amb les branques per terra que no es pot tocar, varen dir, perquè pertany al Govern balear des de les expropiacions per fer la carretera. Amb molta vergonya em pregunto perquè les nostres institucions no som capaces de parlar amb la Delegació del Govern que hi ha a Eivissa. En aquest lloc també hi ha un altre problema gros perquè en aquells dos camins entren i surten uns camions de gran tonatge ja que no estan clares les entrades ni les sortides.

A la reunió del 2022 es va dir que es podien posar uns senyals pels dos carrils de la carretera dient: ‘Atención, salida de vehículos’ per alertar als conductors de la carretera.

Volem que es posin uns senyals ben clars. Des de 2005 estam esperant. Actualment els que hi ha ens desorienten. Què hem de fer naltros per anar a Vila sense jugar-nos la vida? I per favor: netegin el triangle del Govern de rates, serps i altres porqueries.