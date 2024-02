La de hoy, desde luego, no era la sesión de control al Gobierno más cómoda para el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se enfrentaba a una eterna batería de preguntas sobre la ley de amnistía. Le han reprochado que aseguren que los independentistas no son terroristas. A lo que él les ha respondido recordándoles sus reuniones con ellos. También en los micros se han escuchado preguntas a cuenta de los supuestos vínculos de los independentistas con Rusia; de las presiones a los jueces y las cesiones a los independentistas. En total, seis preguntas centradas por completo en la ley de amnistía. Aunque aquí no terminaba la faena del día. Quedaba subir a la tribuna, de la que se ha marchado con la bancada socialista en pie ovacionando sus capotazos a la oposición.