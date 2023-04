El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este domingo que la acción del Ejecutivo es "llevar al BOE las grandes movilizaciones y las grandes demandas de esos años tan difíciles, tan oscuros, como fueron los años de la respuesta neoliberal a la crisis financiera". Durante su intervención en la jornada de clausura de la Convención Municipal del PSC en L'Hospitalet, Barcelona, Sánchez ha señalado que la derecha "ya no sabe muy bien qué excusas utilizar" cuando dice que no hay datos sobre la reforma de las pensiones y que su 'no' representa "lo de siempre": una derecha que lo único que hace es "el caldo gordo a los poderosos" y que tiene como objetivo convertir el derecho de las pensiones "en una mercancía para el negocio del sector privado".