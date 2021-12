A dos semanas de la Nochebuena, los datos no están para fiestas y lo peor es que no cabe esperar ningún milagro navideño. Especialmente complicadas en Navarra y País Vasco, donde el virus circula y contagia aprovechando que el frío nos mete en interiores. Todo apunta a que se convertirá en estacional, como la gripe, y vuelve a demostrarnos su eficacia: ha buscado el porcentaje de población no vacunada para seguir infectando; se aprovecha de que hemos bajado la guardia. Porque tanto contagio comienza a tener reflejo en las UCI: la media española supera el 11%, pero Cataluña, Navarra y La Rioja rebasan el 20%, es decir, 1 de cada 5 camas está ocupada por pacientes COVID.