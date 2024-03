El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, acudió a la sala de prensa de Mestalla contrariado por la última jornada del partido. Como es habitual en él, sin grandes aspavientos, ha expresado su sorpresa por la decisión del árbitro. "Es algo inédito porque después del rechace teníamos la posesión del balón y debía pararlo si el Valencia tenía la posesión. No hay nada más que añadir, nunca me ha pasado. Bellingham le ha dicho 'fuking gol', pero no era un insulto. Ha sido algo inédito, que nunca me ha pasado. Si él pita cuando el portero del Valencia rechaza el balón, bien, pero dejó continuar y teníamos la posesión. Creo que ha sido un error", ha sentenciado.