El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareció en rueda de prensa tras la victoria del Real Madrid por 4-1 ante el Villarreal, un muy buen partido del equipo, pero ensombrecido por la lesión de larga duración de Alaba: "No he hablado con él. El parte médico dice que tiene una lesión de cruzado. Es una pena, estamos muy tristes porque otro jugador cae. Nunca me ha pasado de tener tres cruzados en pocos meses. Lo que tiene que hacer el equipo es aguantar como hemos hecho. Hemos hecho más de lo que la gente esperaba. A pesar de los problemas, este equipo aguanta. Veremos en los próximos días si se puede hacer algo".Girona, máximo rival"De momento el Girona es el máximo rival, pero La Liga es muy larga y va a ser muy disputada hasta el final con Atlético y Barcelona en la lucha".Bellingham y polémica arbitral"Le he quitado para evitar problemas, pero él ha estado bien".