El estilista Pelayo Díaz habla alto y claro sobre el look de la Reina Letizia para la coronación de Carlos III: le ha parecido "espectacular". Considera que la elección de indumentaria de los monarcas españoles para este evento histórico ha sido una "representación impecable". El asturiano, conocido por sus estilismos arriesgados, sólo hubiera cambiado un detalle del estilismo de la Reina: el bolso.

Para el ovetense, Letizia acertó con su look, que definió como "un dos piezas de estética Barbiecore retro (máxima tendencia)". El color le pareció un acierto y se mostró muy de acuerdo con la decisión de llevar un "total look a tono". Es decir, que los zapatos y bolso fuesen del mismo color del vestido. “Aunque ella o cualquier otra mujer conjunte zapatos y bolso a mi no me gusta, me parece estilísticamente poco original”, ha dejado claro en sus redes sociales.

Tras aclarar que su opinión no es la verdad absoluta y que el estilismo de la Reina le pareció muy acertado, comenta qué elemento hubiese añadido él para "darle un poco de humor a la coronación". Se refiere a un bolso de la firma británica JW Anderson con forma de paloma. Se trata de un cluch hecho con tecnología 3D que se abre por una de las alas y que cuesta 690 euros. Este modelo lo lució Sara Jessica Parcker durante la segunda temporada de "And Just Like That".

El experto en moda también ha comentado aquellos estilismos que no le han gustado en su papel como experto en moda en el programa de Telecinco Socialité. Para él, Rania Jordania no ha acertado: "Lo más ordinario que se puede hacer es combinar el color de los zapatos con el del bolso, ella debe tener un fondo de armario tan grande como la Comunidad de Madrid entera, no ha arriesgado nada, en los accesorios esta vez ha fallado".

Sobre Charlene de Mónaco ha dicho que, pese a que el look es un homenaje a Grace Kelly y lo considera "un acierto total", cree que el moda no solo es el vestido, también es la actitud "y a esta mujer yo siempre la veo alicaída y triste".