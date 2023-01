Zara es, sin lugar a dudas, una de las cadenas más importantes de moda en todo el mundo. Y no digamos en España. Este año la tienda de ropa más famosa del país ha cerrado sus tiendas en Rusia tras el estallido de la invasión a Ucrania. Pero eso no parece haber alterado, al menos no en exceso, sus planes de venta y comercialización de productos en España.

A pesar de que hace años que el gobierno central liberalizó los períodos de rebajas el gran gigante de Inditex sigue respetando más o menos los períodos tradicionales de descuentos en sus tiendas. El primero del año llega precisamente después de la fiesta de los Reyes Magos. Es entonces cuando muchos clientes acuden a su tienda on line y a las físicas para intentar hacerse con los chollos que en muchas ocasiones ya tenían mirados de antes. El caso es que después de estas primeras llegan las segundas rebajas de este 2022 que en esta ocasión empezaron a finales de febrero. Es entonces cuando los clientes se encuentran con los descuentos más agresivos: en este caso los que llegan hasta el 50 por ciento y por lo tanto suponen que los compradores se van a encontrar ropa a la mitad de precio de la que se vendía tradicionalmente. El vestido de escote de Zara que ya puedes conseguir por menos de 8 euros Pero no son estas las únicas rebajas que hay en todo el año. En el mes de julio (el día 1 prácticamente) se ponen en marcha las segundas rebajas de la temporada: las de verano. Unas de las más esperadas por los clientes también. Pero ¿cuándo van a empezar estas rebajas de verano este año? Lo cierto es que la principal cadena de Inditex aún no lo ha aclarado. Y eso que el año pasado sorprendió a los clientes adelantando unos días ese período de descuentos que en esta ocasión, si se repite la estrategia, podría llegar en la segunda quincena de junio para sorpresa (y alegría) de muchos. Truco para aprovechar las rebajas del Zara Un gesto cada vez más habitual entre quienes aprovechan las rebajas online es llenar el carrito de la compra con todas aquellas prendas y artículos que deseamos adquirir en rebajas a un precio más reducido. El problema de este alarde de previsión y picaresca es que muchas webs, en especial la aplicación de Zara, vacía el carrito de todos los usuarios una vez que arranca la campaña de descuentos. Lo hace para poder actualizar los precios con facilidad y no tener problemas con el stock. Sea como sea, este gesto enerva a los usuarios, que tienen que volver a buscar cada prenda y, en muchos casos, quedarse si ella porque ya no hay talla. Tiene solución. Hay quien hace capturas de pantalla de todas las prendas que desea adquirir en rebajas. La idea es tener el nombre exacto de cada prenda para buscarla rápido en los buscadores que habilitan las webs y así poder meterla en el carrito sin tener que rastrear de nuevo toda la tienda. A este método, se puede añadir otro aún más rápido: guardar en favoritos todos los productos que vamos a comprar en rebajas. [Quizá te interese: el vestido de Sara Carbonero para las noches de verano] Casi todas las tiendas online disponen de la opción de marcar con un corazón o, en el caso de Zara, con una especia de banderita todo aquello que nos gusta. Si utilizamos este método para marcar los artículos que queremos comprobar si en rebajas tienen un buen descuento, una vez que arranque la campaña, solo tenemos que revisar este apartado e ir metiendo al carrito todo aquello que nos interese. Esta forma rápida y eficaz de irse de compras en las rebajas online es el método que utilizan cada vez más influencers y personas que comparten sus looks en las redes sociales para hacerse con lo último al mejor precio.