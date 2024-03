Alaska habla de su divorcio de Mario Vaquerizo

Alaska y Mario Vaquerizo son, probablemente, una de las parejas m√°s conocidas y queridas del mundo del espect√°culo en Espa√Īa. Aunque al principio de su relaci√≥n eran muy pocos los que pensaban que aquello iba en serio, lo cierto es que la pareja ya lleva 25 de matrimonio a sus espaldas. Sin embargo, en los √ļltimos meses los rumores de divorcio no han hecho m√°s que sobrevolar la relaci√≥n.

Alaska y Mario Vaquerizo, que era su representante en esos momentos, se casaron en 1999 en Las Vegas, cuando ambos llevaban s√≥lo seis meses de relaci√≥n. Ella iba vestida de Dolly Parton y √©l, de Elvis Presley. El matrimonio no era v√°lido en Espa√Īa y, doce a√Īos despu√©s, durante la grabaci√≥n del exitoso reality Alaska y Mario, la pareja decidi√≥ oficializar su enlace en suelo espa√Īol.

Alaska y Mario Vaquerizo, una pareja icónica

El nombre real de Alaska es Olvido Gara. Ha sido una de las representantes de la cultura pop en Espa√Īa, donde siempre ha sido conocida por su imagen extravagante. Ha formado parte de grupos como Kaka de Luxe, Alaska y los Pegamoides y Alaska y Dinarama, as√≠ como Fangoria, con los que ha conseguido √©xitos que han logrado pervivir en el tiempo.

Por su parte, Mario Vaquerizo es el vocalista del grupo Nancys Rubias y famoso por su peculiar estilo y personalidad. Tras su participaci√≥n en el reality Alaska y Mario, la popularidad de ambos se dispar√≥ y se consolid√≥ su estatus como una de las parejas m√°s ic√≥nicas y queridas dentro del mundo del entretenimiento en Espa√Īa.

Una de las claves del √©xito de su relaci√≥n es su autenticidad y su capacidad para ser ellos mismos sin complejos. Su amor y pasi√≥n por la m√ļsica, el arte y la cultura pop es tambi√©n muy evidente y, de hecho, forma parte de su vida cotidiana y de su trabajo diario.

Sin embargo, en los √ļltimos meses los rumores de divorcio se han disparado hasta el punto de que Alaska incluso habl√≥ de ello de manera p√ļblica. Fue en El Hormiguero, el programa que dirige y presenta Pablo Motos y al que la cantante ha acudido en numerosas ocasiones.

Divorcio

El valenciano le preguntó en un momento dado por estos comentarios sobre su posible separación de Alaska y Mario Vaquerizo le explicó cuál era la situación.

Lo primero de todo fue desmentir tajantemente que la pareja estuviese pensando, o incluso barajando el divorcio. Despu√©s, cont√≥ c√≥mo esos rumores les afectan en su d√≠a a d√≠a. "La primera vez que me preguntaron sobre los comentarios de divorcio, ni siquiera los hab√≠a o√≠do y los desmentimos", asegur√≥ Alaska a Pablo Motos. "El problema -a√Īadi√≥- es cuando al mes siguiente te preguntan todos los d√≠as".

En principio, continu√≥, esos rumores no tienen graves consecuencias para el matrimonio: salen de la nada y al cabo de alg√ļn tiempo vuelven a disiparse. Sin embargo, Alaska reflexion√≥ sobre lo que puede suceder en otros momentos. "Cuando no hay nada, no pasa nada", dijo a Pablo Motos en El Hormiguero. "Pero -apostill√≥-, imag√≠nate que Mario y yo estamos enfadados. Eso hace que crezca el malestar".

En cualquier caso, Alaska volvi√≥ a desmentir que su relaci√≥n con Mario Vaquerizo sigue siendo buena y que ninguno de los dos est√° pensando o ha pensado ni en el divorcio ni en la separaci√≥n, sino que ambos tienen la firme intenci√≥n de seguir adelante con su matrimonio, que este a√Īo festejar√° una fecha muy se√Īalada: las bodas de plata.