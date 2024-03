Jesulín de Ubrique y la relación de su hija con un presunto asesino: "Una relación bastante turbulenta"

La tranquilidad de la que han disfrutado Jesulín de Ubrique y María José Campanario en los últimos tiempos ha llegado a su fin después de que haya salido a la luz la relación que su hija Julia habría mantenido supuestamente con Pietro Costanzia di Costigliole, en prisión provisional en Italia por intento de asesinato.

Ha sido el programa 'Así es la vida' el que ha revelado que la influencer habría tenido un noviazgo intermitente y repleto de idas y venidas con el hermano de Carlo Costanzia -cuyo nombre no deja de copar titulares después de ser detenido el pasado miércoles tras presuntamente agredir a un joven a machetazos en Turín- asegurando que el torero y la odontóloga habrían estado en contra de esta relación desde el primer momento.

"Fue una relación bastante turbulenta. Cuando sus padres supieron de esta relación, no les gustó nada. Fue una relación bastante larga y Juls viajó a Italia a conocer a parte de la familia Costanzia" ha apuntado el colaborador José Antonio Avilés, que también ha contado que el idilio se habría terminado hace varias semanas, cuando la exnovia de Pietro le contó a Juls que había pasado la noche con él.

Una noticia bomba a la que Jesulín ha reaccionado con el silencio más sepulcral a su llegada a Ambiciones este miércoles. Continuando con sus rutinas a pesar de esta nueva e inesperada polémica, el extorero no ha dejado de cumplir con su trabajo diario en su finca de Ubrique, dando la callada por respuesta a las preguntas sobre la relación entre su hija y el acusado de asesinato. Sin embargo, lejos de las sonrisas que suele mostrar en todas sus apariciones, el ex de Belén Esteban se ha mostrado hoy serio y cariacontecido, dejando entrever que no están siendo momentos fáciles para su familia.