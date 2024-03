La familia de Rocío Carrasco anuncia que amplía la familia tras la llegada de un nuevo miembro: "Una bebé que ha llegado para darnos mucho amor "

Rocío Flores está viviendo un momento de lo más dulce. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David ha sabido reinventarse después de dejar trabajar en televisión como colaboradora. Su vida no ha sido nada fácil, pese a los que muchos puedan opinar y su desarrollo persona y profesional siempre ha estado ligado a la opinión pública y a las intervenciones de su padre en televisión, así como a la docuserie que estrenó la hija de Rocío Jurado en Telecinco, 'rocío: contar la verdad para seguir viva".

Tras dejar la televisión Flores se convirtió en toda una it girl, desarrollando su faceta de influencer en Instagram y llegando a rozar el millón de seguidores.Ahora, Flores trabaja para una marca de cosméticos llamada Farmasi.

Cómo es la empresa

Tal y como cuenta la propia compañía en su página web, "Farmasi es un fabricante internacional de productos de belleza y cuidado personal, minorista y empresa de venta directa en las categorías de productos de belleza, cuidado personal, hogar y bienestar y accesorios. Hace mucho tiempo, comenzamos nuestro viaje como fabricante de productos farmacéuticos en el año de 1950 con nuestro fundador, el Dr. Tuna, pero a medida que pasaba el tiempo, nuestro negocio evolucionó hacia la fabricación de cosméticos. Si desea comprender verdaderamente la herencia de Farmasi, debemos verlo como 2 entidades separadas. La primera es nuestra empresa de fabricación de última generación. Contamos con una de las plantas integradas de fabricación de cosméticos más grandes del mundo, ubicada en Estambul, Turquía, en un entorno ecológico. La fabricación integrada significa que no solo producimos el producto a granel, sino que también producimos la mayor parte de nuestros propios empaques internamente, y obtenemos nuestras aguas de los pozos ubicados dentro de nuestras instalaciones. En su mayoría estamos rodeados de un hermoso entorno verde. Hasta la fecha, hemos formulado miles de productos, lanzado más de 2.000 productos y enviado nuestros productos a más de 125 países de todo el mundo. En el otro lado de la historia, hay una empresa de venta directa que bate récords. Nuestra empresa fue fundada en 2010 en nuestro país de origen, Turquía. Al lograr un crecimiento de tres dígitos durante los últimos 7 años, ahora estamos operando en 25 mercados en forma de venta directa. Hemos estado experimentando un crecimiento significativo que se basa principalmente en el mejor plan de compensación de su clase, una amplia cartera de productos y una calidad increíble por el precio pagado, en cada uno de los países en los que comenzamos nuestras operaciones".

Nuevo miembro de la familia

Las amistades y compañías son irremplazables y eso lo sabe bien Rocío Flores. Hace unos años sufrió la perdida de un ser querido, su perra que la había acompañado durante tantos años. Precisamente, en la publicación que ha subido anunciando la llegada, tuvo unas palabras de recuerdo. "Hace unos años por desgracia se me fue mi otra mitad, mi fiel compañera, obviamente es irremplazable".

Un par de años después, ha decidido volver a tener una mascota y, en esta ocasión junto a su pareja Manuel. Una decisión que han tomado en conjunto y de la cual se alegran mucho. "Me siento superfeliz de haber decidido traer a casa a Roma, lleva en casa 5 días y me ha cambiado la vida, es una bebé que ha llegado para darnos mucho amor y no sabéis a qué nivel estoy en una nube ahora mismo, me siento superfeliz y me apetecía mucho presentaros a vuestra sobrina perruna".

El mensaje de Rocío es claro y la alegría inmensa. La pareja espera seguir disfrutando como hasta ahora pero con la compañía de un integrante más en la casa. Ahora, en las redes sociales de Rocío, los consejos de moda y belleza se van a intercalar con las imágenes de su nueva compañera que ha encandilado a los seguidores desde el primer momento.