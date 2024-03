El mensajto de Carmen Borrego a Alejandra Rubio antes de ir a 'Supervivientes'

Carmen Borrego es una de las concursantes del programa 'Supervivientes', que arranca este jueves. La hermana de Terelu Campos emprendió, junto al resto de compañeros del concurso, su viaje a Honduras, y en el aeropuerto, antes de embarcar, tuvo la oportunidad de enviarle un último mensajito a su sobrina Alejandra Rubio, en relación al romance que mantiene con Carlo Costanzia.

Y es que la hija menor de María Teresa Campos no es que tenga una muy buena relación con su sobrina Alejandra.

Hace unos días Carmen Borrego no tenía una tarde fácil en 'Así es la vida', programa con el que colabora, tras recibir una indirecta de su sobrina después de ver las palabras que Alessandro Lequio le había dedicado a Alejandra Rubio desde el plató de 'Vamos a ver'. La joven, que estaba bastante cansada de hablar de su romance con Carlo Costanzia, le ha dicho a su tía que "le podías haber dado más caña" al estar al lado del colaborador esta mañana cuando se refería a ella en esos términos.

"Escucha, de verdad, no montemos donde no hay cosas, de verdad. Yo he intentado esta mañana, y se oye en el vídeo que he intentado, es difícil y cuando Aless se pone tan vehemente, porque al final terminas perjudicando a esa persona, pero que no ocurre absolutamente nada. Gajes del oficio", respondía Borrego.

Rifirrafe

Ante estas palabras, Rubio le ha respondido: “No montes aquí un pollo, que era lo que me faltaba”. Aunque Borrego no se ha quedado callada: “El próximo día vas tú y le das caña tú”.

Dado este conflicto televisivo entre las dos, la prensa le ha preguntado a Carmen si piensa que durante su estancia en Honduras su sobrina va a ver alterada su felicidad sentimental. Y ella ha contestado mandándole indirectamente un mensaje a su familiar: “¿Por qué va a cambiar nada?”.

“Que sean todos felices, que yo intentaré serlo desde allí y sé que todos ellos van a estar fenomenal aquí”. Toda una declaración de intenciones y de firma de la paz, que ya veremos cómo se toma Alejandra. Habrá que esperar para ver la reacción de la joven al respecto.