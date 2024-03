Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Recientemente era un ex concursante, Yaiza quien contaba en televisión los malos tratos que sufrió por parte de su madre. ’Me pegaba hasta que llegábamos a mi casa y cuando llegábamos a casa me pegaba con la coleta contra la pared. Me tenía que llevar al médico y hasta que llegaba me estaba pegando porque…te lo dije, te lo dije. Mi madre siempre me pegaba, todos los días’’, explicaba Yaiza dormida a causa de una sesión de hipnosis televisada mientras sollozaba.

Otro caso de maltrato

Ahora ha sido la ex concursante de Supervivientes, Lola Ortiz, quien presuntamente ha sufrido un caso de maltrato por parte de una expareja.

Al parecer, según ha contado Amor Romeira en el programa 'Fiesta', Lola Ortiz acudió este fin de semana a una comisaría para denunciar el hecho vivido: “Estaba en Gran Canaria estaba tomando algo con unas amigas, tiene un encuentro con una expareja, esta no la trata bien, ella acaba en el suelo, decide ir a una comisaría y, cuando entra, le dicen que los ordenadores están apagados, que no puede recoger la denuncia”.

Tras esto, la exparticipante de 'Supervivientes' “se va a otra a otra comisaría, le vuelven a decir exactamente lo mismo. Eran las cuatro-cinco de la madrugada, decide irse a casa sola, con mucho miedo. No entiendo por qué no se activó ningún protocolo para defender a Lola, desde aquí lo denuncio públicamente”, añade la colaboradora.

En la mañana del sábado, Lola “se ha levantado dudosa, pero ha sacado valor, se ha ido al médico y está acudiendo a poner una demanda porque esto se tiene que denunciar y nadie puede tratarte como te trate ni un exnovio, ni una pareja, ni un amigo, ni nadie”, explicó Romeira.