Alejandra Rubio regresó este jueves al plató de 'Así es la vida' después de que viese la luz las imágenes de sus besos con Carlo Costanzia. La colaboradora rompió su silencio sobre esta controvertida portada, defendiendo que le encantaría tener vida privada a pesar de que entiende las circunstancia que le rodea: "Me da miedo hablar de ella".

Sobre el asunto en cuestión, la comunicadora negó que haya hablado con ningún periodista sobre estas imágenes, lo que supone en cierta una desmentido a Leticia Requejo, colaboradora de 'TardeAR', que aseguró que había conversado por teléfono con ella tras conocerse la portada de esta semana de la revista Semana.

"Se está diciendo que nos estamos conociendo, y yo no he hablado con nadie. Me duele porque somos compañeros y se están diciendo cosas que no son verdad. No he aclarado nada, ni sí, ni no", afirmó Rubio en el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz.

Es más, sin mencionar a Requejo en ningún momento, Alejandra relató qué estaba haciendo supuestamente en el momento de dicha llamada: "En un programa una persona ha hecho como que hablaba por teléfono conmigo y yo grabando a la vez con mi móvil la televisión".

"Se han dicho cosas tan feas... Eso es lo único que me preocupa", aseguró Rubio en 'Así es la vida', que también defendió a Carlo Costanzia de las críticas que recibió: "Se han dicho cosas respecto a él que no me parecen necesarias. Es muy fácil juzgar dolores ajenos, y hay que tener un poco de tacto y no llevarlo todo al extremo".

"Estáis perdidísimos. Si yo he hecho una defensa de Carlo en televisión, ha sido porque lo he sentido así, no por nada", argumentó Alejandra Rubio después de que le pusiesen sus comentarios a la entrevista de Carlo Costanzia.

"Creo en la reinsección de las personas. Él cumple su condena y se acabó. ¿Qué más quiere la gente? Se le está machacando (...) y es gente que ni siquiera le conoce", sentenció la colaboradora al ser preguntada si le preocupaba que Carlo Costanzia esté cumpliendo condena.