Preocupación por la salud de Tamara Falcó

Tamara Falcó no parece estar pasando por el mejor momento de su vida. Han pasado siete meses desde que Tamara e Íñigo se casaron tal día como un 8 de julio de 2023 y, entre los rumores de embarazo, no cesan de colarse las especulaciones sobre una crisis que habría llevado a la pareja a estar separada en algunos momentos, como tras una pelea pública en un restaurante con amigos, Íñigo se habría ido a esquiar por su cuenta al Pirineo español mientras que la marquesa se habría refugiado en casa de su madre.

Todas estas informaciones han provocado que la pareja vuelva a estar en el candelero: una posición de la que no consigue salir desde la serie de catastróficas desdichas que precedieron a la boda y que ha hecho que durante meses todas las cámaras estén giradas hacia su posición.

La enfermedad de Tamara Falcó

A todo este revuelo mediático ahora se le suman las especulaciones sobre una extraña enfermedad que padece la marquesa de Griñón.

Ella misma ha desvelado la extraña afección por la que no puede practicar ejercicio físico. La marquesa de Griñón ha sorprendido al confesar en la tertulia de El Hormiguero que ha sido diagnosticada de ‘alergia’ al deporte, una enfermedad que le impide ejercitarse pese a que es algo que le encanta hacer.

“A mí me dijo un médico que hacer deporte me daba alergia. Cuando lo practico, me da picores”, comentó la hija de Isabel Preysler en el programa de Antena 3. Y es que, según afirmaba, le salen sarpullidos cuando practica deporte, algo que también le ocurre con los cambios de temperatura.

Tamara Falcó asegura que esta dolencia la tiene a raíz de que padeció el Covid.