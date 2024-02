Ana María Aldón toma una drástica decisión y cancela su boda: "Me sale como el demonio de mala persona"

Ana María Aldón era la última expulsada por la audiencia de GH Dúo. La diseñadora ponía fin a su paso por el reality y volvía a su vida junto a su novio Eladio, con quien planea pasar por el altar ¿o no? Y es que la de Cádiz parece haber pasado de estar loca por casarse con su pareja a querer pensárselo mejor.

Tras anunciar a bombo y platillo que se darían el sí quiero el próximo 15 de abril, la diseñadora ha dado un paso atrás y ya no parece conforme con esa fecha.

Sin boda

Ana María Aldón se convertía en la última expulsada de 'GH Dúo' y ponía así fin a su aventura dentro de la casa más famosa de la televisión. Desde entonces, el entorno de la diseñadora de moda aseguraba que estaban preocupados porque no lograban comunicarse con ella. No cogía el teléfono y tampoco contestaba a los mensajes. Este domingo, 18 de febrero, la ex de José Ortega Cano ha reaparecido en el debate del programa de Telecinco y ha reconocido que lo ha pasado mal estos días.

Antes de que diera comienzo el debate, Ion Aramendi adelantaba en 'Fiesta' que Ana María Aldón estaba mal y no había encajado todavía su salida de 'GH Dúo'. Después, era ella misma quien admitía que había sido un shock su expulsión, sí como su regreso a la realidad. En concreto, la diseñadora de moda confirma que "tengo momentos en los que no soy yo". "Me miro al espejo y me sale como el demonio de mala persona. De qué mala he sido o hasta qué punto me han hecho creer que soy mala persona", reflexiona. Hay que recordar que Ana María Aldón tomó la decisión de participar en el reality de Telecinco para poder pagar su nueva casa y darle una buena calidad de vida a su hijo pequeño. "No lo hago por lujos ni por placer... obligaciones de mayores", llegó a confesar dentro de la casa más famosa de la televisión.

Ana María Aldón también ha reconocido que lo mejor de salir ha sido poder reencontrarse con su prometido, Eladio. La diseñadora de moda admite que no han perdido el tiempo: "Ha habido de todo, el amor mueve el mundo". Además, parece que ya barajan una fecha para su boda, el 15 de abril. Aunque ella misma admitía que lo veía muy próximo y no se sentía preparada para esa celebración familiar. Ha dejado en el aire la posibilidad de que su enlace se celebre mucho más adelante.