Como viene siendo habitual, Isa Pantoja acude al plató de GH Dúo para defender a su marido Asraf Beno en el concurso, y aunque desea mucho verlo y estar con él, tal y como reconoce públicamente en multitud de ocasiones, espera que su pareja llegue al final y se convierta en ganador de esta edición.

En la casa de Guadalix hay muchos tiempos muertos y charlar de todo se convierte en uno de los pasatiempos favoritos de sus participantes.

La conversación entre Marta López y Asraf

Durante la última gala el público decidía que Asraf Beno, al ser el menos votado, se convirtiera en el salvado, y con ello se ha convertido en finalista de la edición 2024. "Quiero dar las gracias a todo el mundo que ha hecho esto posible. Me he sentido muy arropada hoy, que también lo necesitaba", explicaba en directo Isa pantoja al conocer la decisión del público.

Pero poco antes, la hija de la tonadillera estuvo escuchando atentamente una conversación que Asraf y Marta López mantuvieron sobre ella. Marta le preguntaba si isa seguí estudiando, a lo que él le respondía que no lo sabía porque al estar dentro del programa no lo tenía claro. Esta frase hizo que la concursante asegurase: "Isa tiene mucho mérito, después de todo lo que vivido, lo que ha pasado y... que cuando era joven estaba muy loca, quiero decir que salía mucho, que no es malo. Más todo lo que ha pasado familiar, mediático, la tía se ha reinventado, ha hecho una carrera, está trabajando... El crecimiento personal de Isa que se ha visto es enorme. No parece la misma que hace unos años".

Isa Pantoja escuchaba esta conversación desde el plató y confesaba, ante las preguntas de Ion Aramendi, que tiene muchas ganas de tener a Asraf en casa aunque quiere que llegue hasta el final: "Si aguanté cuatro meses en 'Supervivientes', puedo aguantar".