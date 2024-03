Se confirma la ruptura con Isa Pantoja tras anunciar su embarazo: "Ahora eso no lo hay"

Isa Pantoja vuelve a estar en el ojo del huracán. Alejada de los focos a pesar de que su nombre sonó como posible concursante de 'GH Dúo', Alma Bollo ha sido uno de los rostros conocidos que no se ha perdido este miércoles en Sevilla la fiesta 'Con mucho acento', y ha reconocido que se ha 'enganchado' al reality de Telecinco, en el que sí ha entrado Asraf Beno, con el que tanto ella como su hermano Manuel Cortés protagonizaron numerosos enfrentamientos en la última edición de 'Supervivientes'.

"Lo estoy viendo, he caído, y no sé, solo puedo decir que me encantan Lucía y Mayka, pero no voy a hablar de Asraf" ha asegurado, dejando claro que no han limado asperezas tras su tensa convivencia en Honduras hace casi un año.

Relación "inexistente"

Tampoco con su prima Isa Pantoja, con la que como confiesa su relación es completamente "inexistente" desde que coincidió con su pareja -ya marido- en el reality. "Ella y yo no teníamos una relación de hablar todos los días. Simplemente es verdad que estamos ahí, si coincidíamos 'qué tal' o cuando ella me ha escrito para que la ayude con la universidad, ahí he estado, pero ahora eso no lo hay" desvela.

"La relación es inexistente. Después de Supervivientes, cada uno tira para su lado. Al final yo he estado fuera, yo no he vivido nada, no me siento culpable de nada, simplemente ella ha tirado para lo que le duele y yo tiro para lo que me duele" ha sentenciado, reconociendo que entre sus planes no está el acercar posturas con su prima, con la que sigue dolida por las declaraciones que hizo sobre ella, sobre Manuel y sobre su madre, Raquel Bollo, por cuestionar a Asraf en 'Supervivientes'.

Y si con Isa no tiene relación, con Isabel Pantoja parece que tampoco, ya que Alma asegura que no tiene "ni idea" de sus planes de vender Cantora y mudarse a Madrid: "Llevo dos meses sin ver la luz, encerrada en mi casa estudiando, he salido un poco para la semana de la moda flamenca en Sevilla y poco más".

Embarazo

Hace apenas unos días se terminaba de completar la lista de concursantes de la nueva edición de 'GH Dúo' y sorprendía el nombre de Asraf Beno entre ellos ya que no hace ni un año desde que terminara su paso por los realities. La propia Isa P confesaba que su participación no entraba en sus planes pero le apoyaba en esta nueva aventura. El matrimonio, que acaparó titulares los últimos meses con los preparativos de su gran boda el pasado mes de octubre, volvía a estar en el foco mediático pero por otro motivo muy distinto.

Asraf Beno confesaba que tenía dudas de si su mujer podría estar embarazada y, no solo eso, sino que ha querido desvelar cómo se siente al respecto. Aunque no es "buen momento" dado que todavía no tienen una casa donde criar a su familia, está dispuesto a cambiar los planes si fuera necesario. Después de que Ion Aramendi le transmitiera sus dudas sobre si le debería dar la enhorabuena, él decía que era "bastante probable" que su mujer esté embarazada porque "han pasado una serie de cosas".

A pesar de haber hablado de ello sin tapujos y de manera directa, el concursante del reality comentaba sus dudas sobre si realmente su esposa podría estar embarazada por una "confusión de fechas" y desvelaba que la hija de la cantante tendría planeado salir de dudas esta misma semana. En plató, Anabel Pantoja salía en defensa de su prima y recordaba que es un tema muy sensible como para hablar de ello en televisión sin la autorización expresa de Isa.