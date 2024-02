Última hora sobre el embarazo de Isa Pantoja: saltan las alarmas

Isa Pantoja, hija de la tonadillera Isabel Pantoja, se encuentra estos días en el centro de la actualidad informativa debido a que todos los periodistas del mundo del corazón especulan sobre su embarazo sin recibir una respuesta concreta de la colaboradora de televisión.

Mientras el marido de Isa P., Asraf Beno, se encuentra concursando en el programa de Tele5 'GH Dúo', ella parece estar a la espera de poder confirmar la noticia que todo el mundo espera: que está embarazada.

Con motivo de San Valentín, 'GH DÚO' regaló a los concursantes la visita de sus parejas. Isa Pantoja regresó al lugar donde conoció a su marido Asraf para darle una sorpresa y protagonizar un romántico momento en directo.

Mucho amor

La pareja no dejó de abrazarse y besarse desde el minuto uno. Ambos se encuentran en su mejor momento y el amor era palpable a través de la pantalla. No se alejaron ni un minuto el uno del otro mientras compartían confidencias y muestras de cariño.

Fue precisamente en una de esas conversaciones en las que creían que nadie les estaba escuchando, cuando hicieron un comentario que hizo saltar todas alarmas sobre un posible embarazo.

No es la primera vez que ambos hablan sobre esto públicamente. De hecho Asraf lo comentó en varias ocasiones dentro de la casa, pero la hija de Isabel Pantoja se encargó de desmentirlo en todos ellas hasta que llegó a la casa.

'Así es la vida' analizó una de las conversaciones que tuvieron cuando pensaba que nadie les estaba escuchando. "¿Tenemos peque?", se le escucha decir a Asraf. "Estoy a la espera", dice ella.

El programa de Sandra Barneda tiene claro que la hija de Isabel Pantoja podría estar esperando un bebé. "Si no hay peque, tú dices no, ¡está embarazada!", soltaba Gema Fernández. "No sé si estamos fastidiando hoy una exclusiva, para mí está clarísimo."

"Tiene muchas ganas"

Este sábado pudimos hablar con Anuar Beno (hermano de Asraf) sobre su cuñada y su hermano y nos confesaba que el modelo "tiene muchas ganas, ha sido muy paternal, tiene muchas ganas de tener un hijo, el primer paso era casarse, ahora ya ser papá".

El que fuera concursante de 'Supervivientes' nos comentaba que admira el amor que hay entre su hermano e Isa, tanto es así que le encantaría vivir una historia parecida: "A mi cada vez que les veo digo '¿ y a mí no me pasa?' te lo prometo, yo quiero algún día tener el amor que tiene mi hermano con isa, los principios, fíjate ahora ya 5 años, casados".

De lo que nos habló también fue de la relación que hay entre su hermano con el hijo de Isa, con quien está muy unido: "Claro, si al final está ejerciendo de padre de alguna forma porque al final está todo el día con él cuidándole".