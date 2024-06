Este es el color de pintura perfecto y la decoración ideal según tu signo del zodíaco

La arquitectura y el diseño de interiores afectan profundamente a la forma en cómo una persona se siente acerca de un espacio. Tu hogar es tu santuario y para garantizar que sea el lugar más cómodo para estar, tanto los diseñadores profesionales como los aficionados al bricolaje consideran la psicología del color. El color es una poderosa herramienta de comunicación y puede usarse para señalar acciones, influir en el estado de ánimo e incluso en reacciones fisiológicas.

Si bien tus muebles y accesorios desempeñarán un papel importante en todo esto, tus paredes pueden tener el mayor impacto de todos, ya que literalmente te rodean con su energía. Pero con tantas opciones de pintura y tendencias en constante cambio, puede resultar difícil tomar una decisión. Puedes simplificar mucho las cosas considerando tu signo del zodíaco, elemento del zodíaco, color de poder del zodíaco y los rasgos de personalidad que lo definen; luego, elige el tono que mejor se adapte a sus necesidades.

Aries

El último adjetivo que alguien le atribuirá a Aries es "aburrido". Lo mismo ocurre con sus casas, que suelen ser tan llamativas e impresionantes como ellas. "Una casa de Aries tiene un aspecto moderno", dice la astróloga Susan Miller, creadora de AstrologyZone.com. “Es elegante y muy elegante, como algo que verías en una revista. Les encanta el arte dramático y son buenos con las texturas. Aries es el signo del emprendedor y del individualista, y quiere dejar su sello en el aspecto del hogar”.

Sus paredes pueden ser blancas, pero Aries revelará su sentido de individualismo con detalles en rojo o naranja. Incluso una habitación de la casa puede estar completamente pintada de rojo brillante.

Tauro

Tauro es sensual, por lo que puede resultar sorprendente que los neutros sean los colores preferidos de este signo. Pero hay una razón para esto: suceden tantas cosas en la casa de Tauro que las paredes deben pintarse de manera neutral para unirlo todo. "Esta es la señal de inversión", explica Miller. “Piensan a largo plazo y cuidan las cosas de manera exquisita. Sus sentidos son muy agudos. Probablemente tengan velas [y] un buen sistema de música con parlantes grandes. Es posible que tengan árboles en flor y plantas de interior”.

Las texturas, como el terciopelo, también son importantes para Tauro. Si se aplicara un color de pintura brillante a las paredes, podría resultar demasiado ruidoso y demasiado estimulante, incluso para un Tauro. La mejor apuesta para un color de pintura que hará feliz a este signo en los años venideros es algo como el Alabastro de Behr, una pintura blanca con un tono cálido.

Géminis

Como signo de aire, Géminis se siente atraído por la luz y es un aspecto increíblemente importante del diseño de interiores para ellos. "Nacen en la época del año en la que hay más luz del día, por lo que su color es amarillo pálido", dice Miller. "Géminis necesita mucha luz y ventanas". El espacio vital perfecto de Géminis se siente abierto y estimulante. Los colores de pintura oscuros los harían sentir atrapados e incómodos.

Este signo también se aburre muy fácilmente, por lo que Miller recomienda personalizarlo: "Es posible que tengan un sofá blanco y neutro con diferentes cojines que puedan cambiar según la temporada". Behr Champagne Gold es un color de pintura amarillo claro que aún es lo suficientemente neutro como para proporcionar un excelente telón de fondo para muebles de colores llamativos.

Cáncer

"El cáncer gobierna el hogar", dice Miller. Período. Punto final. Entrar en un hogar de Cáncer es una experiencia reconfortante porque es allí donde ponen toda su energía. La familia es lo más importante para Cáncer, por eso sus hogares están llenos de comodidad y amor, y su decoración debe reflejar eso. "Esta es una casa que te acoge desde el momento en que cruzas la puerta", añade Miller. “Tienen una habilidad especial para hacer de un hogar un completo refugio del mundo. Será encantador... tal vez francés rural. Para lograrlo, se recomiendan colores muy suaves, como el blanco, el azul ahumado y el rosa suave.

Leo

El carácter majestuoso de Leo exige sólo los mejores materiales, electrodomésticos y, sí, colores. "Los tres colores que están muy asociados con Leo son el dorado, el escarlata y el morado", dice Miller. “Esos son los tintes más caros. Cuando el rey y la reina salían al encuentro de su población, vestían esos colores porque sus súbditos no tendrían ropa de ese color”. Las personas nacidas bajo este signo no necesariamente pensarán que son mejores que los demás, pero definitivamente no aceptarán nada menos que lo mejor en sus hogares. Los Leo no son normales: son diseñadores.

Virgo

Virgo es un signo de tierra, a menudo representado como una figura del tipo de la Madre Tierra. Las personas de este signo son cariñosas y estables, por lo que sus paredes no estarán pintadas con nada demasiado descarado. "Un Virgo está organizado", afirma Miller, "con neutros, cremas, azul marino, grises, chocolate y posiblemente detalles en verde azulado". A los Virgo no sólo les gusta replicar el mundo natural en la decoración de su hogar, sino que también traen plantas y vegetación reales a sus hogares. Incluso podrán pintar pequeñas flores en las paredes, pero serán discretas y nunca ostentosas.

Libra

Los Libra nacen en pleno otoño, pero su estética no es tan terrenal como la de Virgo. En lugar de los rojos, amarillos, marrones y naranjas que podrían imitar el cambio de hojas del exterior, las personas de este signo buscan una paleta de colores más suave. “Libra está regido por Venus”, explica Miller, “y Venus está asociado con los colores pastel. Es el comedor rococó: crema, rosa pálido, azul pálido, verde menta”.

Las telas de seda y algodón fino también son esenciales para Libra. "Son muy refinados", dice Miller. "Libra necesita belleza".

Escorpio

Los escorpio son conocidos por su misterio. Mientras Géminis necesita luz, Escorpio anhela sombras. "A Escorpio le gustan las cosas negras", dice Miller. “Les gustan las cosas oscuras, como la berenjena, sensuales pero elegantes. Se ponen demasiado nerviosos si ven demasiada estimulación en la casa. Necesitan cosas tranquilas y privadas”. El negro, los grises intensos, los morados oscuros y el burdeos son excelentes opciones de colores de pintura para un Escorpio.

Sagitario

Sagitario está entusiasmado con la vida y la decoración de su hogar evoca ese mismo sentimiento. "A Sagitario le gusta traer a casa cosas de sus viajes lejanos", dice Miller. “Traen recuerdos a casa y los exhiben maravillosamente. Son sociables [y] les gusta invitar a amigos, pero a diferencia de Leo, que servirá la comida en una hermosa vajilla de porcelana, Sagitario pedirá comida tailandesa interesante para llevar y será divertido”. Las opciones de pared perfectas para Sagitario incluyen colores brillantes y vibrantes y patrones interesantes, como rayas.

Capricornio

Habiendo nacido en invierno, Capricornio anhela un ambiente acogedor. Algunos pueden decir que las personas de este signo son austeras, pero prefieren verse a sí mismos como minimalistas y tradicionalistas. "Les encantan las paredes con paneles de madera y los muebles tradicionales", dice Miller. "Los neutros como el crema, el negro, el gris y el marrón; con Capricornio, la belleza está en la simplicidad".

Acuario

En marcado contraste con Capricornio, Acuario abandona el tradicionalismo por el modernismo. "Les gusta el azul cobalto, el fucsia y el gris", dice Miller. “Usarán telas de las que nunca has oído hablar. Los electrodomésticos modernos son muy llamativos en una casa Acuario. Les gusta ser diferentes. Les encantan los colores neón brillantes, pero no demasiado. Lo usarán contra un gris carbón o un azul marino”.

Piscis

Piscis es un signo de agua, por lo que no puedes equivocarte con ningún tono de azul. Miller compara la paleta de colores deseada con la de Los Nenúfares de Monet . “Esos son sus colores: los azules, el turquesa, los rosas pálidos, los blancos que son casi azules, lila, violeta”, dice. "[Piscis es] poético y suave". Piscis disfruta de un ambiente tranquilo y fluido que prepara el escenario ideal para exhibir fotografías y otros tipos de arte. Es casi como si aspiraran a vivir en un cuadro o en un sueño.