Así puedes lavar el edredón en casa y que quede como nuevo

Con la llegada de la primavera en poco tiempo deberemos guardar nuestros edredones si no queremos sudar por las noches. Después de varios meses usándolos, lo que no podemos hacer es meterlos sucios en un armario. Aunque no tengan manchas, es fundamental guardarlos limpios para que el próximo invierno no descubramos que están llenos de desagradables manchas amarillentas.

Hay que quitarse el miedo de limpiar el edredón en casa. Tengamos en cuenta que el relleno que contiene pertenece a animales (patos o gansos, generalmente) cuyas plumas está perfectamente preparadas para aguantar lluvia.

Aún así, hay cosas que debes saber antes de ponerte a lavar el edredón.

Consejos para lavar el edredón y que quede como nuevo

El edredón se puede meter en la lavadora. Aunque hay una advertencia sobre el lavado en casa: el tamaño del edredón y el de la lavadora. Si tienes un edredón de plumas tamaño XXL, ten en cuenta que la mayoría de las lavadoras y secadoras domésticas no tienen la capacidad de limpiar a fondo un edredón de ese tamaño. Si ese es el caso, tienes algunas opciones. Puedes utilizar una lavadora de tamaño comercial en una lavandería local u optar por una limpieza profesional. Pero nunca, nunca, laves en seco su edredón de plumas. Entonces sí que se estropearía.

De manera similar a los consejos para lavar almohada, uno de los pasos más importantes al lavar un edredón de plumas es asegurarse de que esté completamente sumergido en agua en la lavadora. El plumón es liviano para su volumen y, debido a que muchas lavadoras nuevas de carga superior usan un sensor para determinar cuánta agua agregar en función del peso de la ropa, a menudo no utilizan la suficiente. Para evitarlo, te sugerimos remojar el edredón en agua antes de meterlo en una lavadora de carga superior.

Quitar antes las manchas

Si tu edredón tiene marcas visibles o suciedad, elimina las manchas antes de lavarlo con algunos pasos de tratamiento localizado. La mejor opción suele ser vinagre y agua, o jabón y un cepillo. Utiliza un cepillo de dientes para aplicar suavemente el limpiador de manchas en el edredón.

Ciclo de lavado adecuado

Utiliza una configuración de ciclo delicado y sigue las instrucciones de la etiqueta de cuidado. Lo mejor es un ciclo rápido tibio porque es lo suficientemente largo para limpiar a fondo pero lo suficientemente corto para evitar un desgaste excesivo del plumón. Agrega un ciclo de enjuague adicional para asegurarte de que se elimine todo el jabón del plumón.

Secado del edredón

El secado a máquina no solo es más rápido que al aire, sino que también es la mejor manera de garantizar que un edredón de plumas esté completamente seco, lo que ayuda a prevenir olores desagradables. El único momento en el que debes tener cuidado es al limpiar una prenda de plumón que tenga una capa impermeable, como una parka o un saco de dormir, porque la capa de esas prendas puede dañarse con el calor.