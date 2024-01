Si te encuentras de vacaciones y no dispones de muchos utensilios pero quieres preparar un postre casero, tenemos la tarta perfecta para ti. Su preparación es sencilla, lleva ingredientes fáciles de conseguir, no le hace falta azúcar e incluso, no necesita ni horno ni batidora.

Ingredientes Galletas para triturar

Media taza de aceite de coco derretido

Una taza de leche desnatada

300 gramos de queso crema

Tres cucharadas de gelatina sin sabor

Un cuarto de taza del zumo de un limón

Una cucharada de ralladura de limón

Una cucharada de esencia de vainilla (opcional)

Edulcorante al gusto: sirope de agave, stevia o panela. Tres postres fáciles para sorprender en el Día de la Madre Receta En primer lugar, hay que triturar galletas hasta que queden como arenilla para ir formando la base. También, se derrite mantequilla en el microondas, aunque podemos usar aceite de coco si queremos una opción más saludable. Después, se mezcla con las galletas trituradas. Para picarlas se meten en una bolsa de plástico y se machacan con un rodillo o una botella. Esta mezcla se coloca en el molde y se mete en la nevera durante una hora. Por otro lado, comenzamos a preparar la tarta. Respecto a la gelatina, se siguen las indicaciones del fabricante. Después, se integra el queso crema con el zumo del limón, la ralladura, la leche, el edulcorante elegido y la esencia de vainilla. Lo último que se añade es la gelatina ya fría. Cuando ya estén todos los ingredientes incorporados, se vuelca toda la mezcla sobra el molde y se mete en la nevera durante cinco horas aproximadamente. BONUS: Prepara una deliciosa tarta de nata Con esta deliciosa y apetitosa receta, conquistarás el paladar de grandes y pequeños. La tarta de nata de la abuela es un postre que nunca pasa de moda y que siempre gusta a todos. Hacer este delicioso postre en casa con tus propias manos es más fácil de lo que imaginas y te hará quedar muy bien con tus invitados. En los siguientes párrafos encontrarás la lista de ingredientes y el procedimiento para hacerla a la perfección, es simplemente imposible dejar de comer esta deliciosa tarta. Hacer esta deliciosa receta es realmente muy sencillo y lleva muy poco tiempo. Una vez llevada a la mesa, hará que a todos se les haga la boca agua con su delicioso olor y su atractivo aspecto, es una auténtica delicia. Los ingredientes para preparar una sensacional 'Tarta de crema de la abuela' son: 300 g de harina 00

150 g de azúcar

150 g de mantequilla

4 yemas de huevo

una pizca de sal

azúcar glas para decorar Para la crema: 500 ml de leche

40 g de harina

la ralladura de un limón

3 yemas de huevo

60 g de azúcar

1 ampolla de aroma de vainilla Preparación: Lo primero que hay que hacer es preparar la masa quebrada vertiendo la harina previamente tamizada sobre una superficie de trabajo, dándole la clásica forma de fuente con el agujero en el centro. A continuación, añadir las yemas de huevo, una pizca de sal, la ralladura de un limón, el azúcar y la mantequilla blanda cortada en trozos pequeños. Mezclar primero con un tenedor e inmediatamente después amasar con las manos, mezclando perfectamente todos los ingredientes. Debe obtener una masa lisa y compacta, envuélvala en papel film y déjela reposar en la nevera durante media hora. Mientras tanto, ocúpate de la deliciosa y delicada crema pastelera vertiendo la leche en un cazo. Luego, en un bol, bate las yemas con el azúcar y la harina tamizada para evitar la formación de molestos grumos. En cuanto la leche rompa a hervir, verter la mezcla en el cazo y remover continuamente hasta que la crema haya alcanzado una consistencia suave y espesa. A continuación, apague el fuego y añada el aroma de vainilla, remueva un poco más y cubra inmediatamente con film transparente para evitar que se forme una piel en la superficie. Pasada media hora, extiende la masa quebrada y pásala a un molde de tarta de 22 cm de diámetro y pincha la base con las puntas de un tenedor. Con la masa sobrante, haga las típicas rayas de tarta. Ahora extienda la crema pastelera uniformemente sobre la base de postre y decore con las tiras. Ahora hornea el postre en un horno precalentado a 180 grados durante unos 30-35 minutos. En cuanto esté listo, déjalo enfriar y decora tu increíble tarta de nata con una generosa espolvoreada de azúcar glas y luego disfrútala con amigos y familiares, ¡está realmente deliciosa! ¡Que aproveche!